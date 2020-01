Fortaleza inútil

Lloremos todos lo sucedido. Pero no seamos todos estúpidos. Solo un poco de conciencia histórica podría ayudarnos a entender lo que acaba de suceder y lo que puede continuar sucediendo. “Nuestro país es fuerte”, nos dicen una y otra vez; pero esta vez no encuentro ese argumento del todo consolador. ¿Quién duda de la fortaleza de Estados Unidos? Pero, eso no es todo lo que este país debe ser.