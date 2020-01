GLOSAS GOLOSAS

Pedro Masoliver del Café Balear tiene un ahumador y durante el próximo mes va a estar ahumando con madera de mezquite todo tipo de carnes, embutidos y vegetales, para deleite de todos.

Dato sabroso

Berard vende unos paquetitos de media libra de filete ya rebanado finito para carpaccio , en su tienda de Vista Hermosa. Nada más le echas un poquito de aceite de oliva virgen extra, unas virutas de parmesano y un chorro de limón, sal y pimienta y estás en la gloria. O también la hemos usado para hacer teriyaki , y queda regia.

De nuestro buzón

Querida Ana: Bonita manera de comenzar el artículo [sobre chorizos, Revista, 1 de octubre de 2003]. Conociendo a mis paisanos, ya me puedo imaginar la ráfaga de vacilones que te esperan los próximos días. Solamente en mi querida Panamá. Eric

Querido Eric: En realidad no fueron tantos como te puedas imaginar. Parece que ya la burguesía no se epata como antes. ¡Qué tiempos aquéllos! Ana.

Estimada Señora: Por medio de la presente reciba un afectuoso saludo de un servidor y el agradecimiento por los elogios que recibí de la comida de Shasho's Grill (publicación del 1 octubre 2003 pág. 6B) pero sobre todo por las críticas que seguramente nos ayudarán a brindar un mejor servicio a nuestra clientela. Sin el afán de pretender justificarme, le comento que las pizzas se estaban cocinando en la plancha, ya que no se contaba con el horno el día que recibimos su visita, tal vez por esta razón la pizza no se encontraba debidamente cocida. Espero que la próxima vez que nos visite, la comida y el servicio sean de su total agrado y contar con una amiga más como lo son el resto de nuestros clientes. Sin más por el momento, le agradezco nuevamente sus sugerencias y me reitero como su servidor. Lic. Irving Ruiz Polo

Estimado Lic. Ruiz P.: Muchas gracias por tu carta tan cortés. Como comentó alguien aquí en Revista , “ ¡Wow ! ¡Qué educado!“ “Comprenderás que aquí me han dicho de todo, menos “bonita”. Te hago una sugerencia. Cuando no puedas hacer un plato bien, no lo hagas del todo. Saludos, Aristóloga