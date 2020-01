Glosario de mitos y paradigmas

ESTILO DE VIDA.

El ser humano vive en un entorno de circunstancias sociales, económicas y culturales que determinan de alguna manera su estilo de vida. En cierto sentido, se puede parafrasear a Ortega y Gassett: " yo soy yo y mis circunstancias"; es decir, el ambiente colectivo y las percepciones influyen en las posibilidades del individuo, convirtiéndose en parte de la realidad.

En Panamá y a nivel internacional se identifican pautas culturales sustentadas en modelos ideológicos y en un conjunto de creencias que le dan vida y existencia real a aquello que llamamos nación o cultura nacional.

Veamos algunas:

"Panamá puente del mundo, corazón del universo", metáfora o mito que viene de la construcción de la vía acuática desde finales del siglo XIX por los franceses y terminado por EU. Se hace énfasis en la posición geográfica como fuente de riqueza o ventaja comparativa. En tiempos de globalización con fábricas y manufacturas móviles y reducidas a ciertos segmentos de consumidores, esto tiene y tendrá mucho menos importancia.

"Panamá y su Canal deben ser neutrales" Este paradigma cada vez es menos funcional en un mundo amenazado por fuerzas anticivilización (terrorismo) que no tienen lealtad a un territorio, Estado o nacionalidad. Estos grupos no estatales, verdaderas transnacionales de la violencia, atacarán cualquier objetivo que represente una oportunidad de satisfacer venganzas y sentimientos de marginalidad o de ostentar poder; independientemente de que se les provoque o no. A estos grupos terroristas y delincuenciales les importa un bledo el que un Estado se declare neutral.

La limpieza de polígonos: En lugar de establecer lazos más profundos y productivos con EU, hay quienes creen que la limpieza de los polígonos traerá prosperidad cuando nuestra realidad indica que, de darse ello (que es materialmente imposible), se iniciará más devastación de bosques; en lugar de dejarlo como reserva forestal virgen, lo cual sí da un beneficio tangible al país.

Turismo residencial: Una de las fuerzas más poderosas de creación y difusión de oportunidades económicas y culturales es la migración de jubilados del primer mundo a países pobres, cuyo "valor agregado" a su oferta de destinos turísticos es el clima y la naturaleza. Sin embargo, si predomina la mentalidad de lucro fácil, rentista, especulativo y de "concreto y asfalto" y la improvisación en la dotación de infraestructura, esas ventajas se perderán en pocos años.

La autonomía universitaria: Se ha llegado tan lejos en la defensa y aplicación de este dogma originado en el medioevo europeo que en Panamá y muchos países ha llevado a tolerar actos delincuenciales y a impulsar la mediocridad estudiantil con nefastas consecuencias para el futuro.

Centrismo: Hay quienes creen que todo en la vida es y debe ser gris; no hay espacio para el blanco y el negro en la toma de decisiones personales y políticas. Quienes así piensan lo hacen impulsados en una fe cuasi religiosa en un "racionalismo cientificista" y critican a quienes defienden una posición A o B de "fundamentalista". Hay situaciones límites en el diario recurrir (personal o colectivo) que requieren decidirse por A o B y no por A+B, aún cuando luego pueda modificarse la decisión A o B cuando las circunstancias que motivaron a tomar tal decisión, cambien.

Legalista: Creando una Constitución y múltiples leyes y reglamentos sobre cada aspecto de la vida humana se resuelven los problemas cotidianos. Esta utopía legalista y formalista no toma en cuenta la dimensión psicológica y espiritual del ser humano inherente a su naturaleza a pesar de opiniones en contrario.

Pacifismo: Nada vale la pena defender. El que usa la fuerza legítima de defensa basado en sentido común y principios muy generales de búsqueda de convivencia en libertad y respecto a los derechos humanos es "loco" o "fundamentalista". Hitler, Stalin y otros demoníacos ejemplos de la historia de la humanidad son un contundente ejemplo de adónde lleva este idílico pensamiento pacifista. El día que un misil nuclear impacte en un territorio donde se respetan los derechos humanos y ciudadanos el resultado será diferente a Hiroshima y Nagasaki.

Utopía liberal: la dignidad de la persona y su realización psíquica y espiritual se da siempre dentro del marco del respecto a los derechos y libertades con matices que definen sus distintas variantes. Esta es la utopía o modelo que ha dejado positivos legados a la humanidad. La libertad no es un negocio ni tampoco una apuesta: es una moral cívica a la que no se puede renunciar sin abdicar de la dignidad personal.