Grupo español presenta obra

FRANCFORT/BERLIN, Alemania. -“Nos cuesta aceptarnos, decir lo que somos”. Así se resume, en palabras del actor Pedro Gutiérrez, el mensaje final de XXX, la nueva producción teatral cargada de sexo y escenas pornográficas que el grupo español La Fura dels Baus representa hasta el día de hoy en Alemania.

“Sé libre, ve para adelante, acéptate, no seas hipócrita”, es, según dijo Gutiérrez en una entrevista con dpa, el pensamiento que se esconde detrás de esta versión libre de la obra erótica La Filosofía en el tocador (original “La philosophie dans le boudoir”), del Marqués de Sade (1740-1814).

XXX, la primera incursión de La Fura dels Baus en el género erótico, se estrenó con un gran éxito de público el 11 de mayo en la ciudad española de Lorca (Murcia) y se muestra desde el pasado miércoles en el teatro Schauspiel de Francfort. También ha sido escenificada en Cartagena, Tenerife y Las Palmas, con unos 9 mil espectadores y un índice de ocupación del cien por cien.

La obra, un espectáculo fuerte en la forma en el que se representan actos sexuales violentos y en el que a menudo se pueden ver órganos sexuales en las grandes pantallas del escenario, narra la perversión de una joven inocente llamada Eugénie (Sonia Segura) por parte de un grupo de libertinos.

El cerebro de este trayecto de perversión es Madame Lula (Teresa Vallejo), quien está acompañada por Dolmancé (Pedro Gutiérrez), un personaje marcadamente filosófico del que Sade se sirve para transmitir sus ideas. La cuarta figura es Giovanni (Edgar Despaigne), hermano de Madame Lula, con quien mantiene una relación incestuosa.

Gutiérrez explica que Sade era un aristócrata perseguido por su libertinaje y su forma de pensar y que pasó mucho tiempo en la cárcel debido a sus ideas y su comportamiento sexual. Con el sexo como hilo conductor, Sade critica a la sociedad de su época, haciendo hincapié en su hipocresía, la religión y la educación. En opinión del actor, “ahora, si se hace un paralelismo, nuestra sociedad es criticable también”.

“En el mundo aristocrático en el que vivió Sade era de público conocimiento que había grandes orgías, pero todo estaba oculto. Había homosexuales, pero estaba prohibido ser homosexual, y si te encontraban había un juicio público, como si fuera lo peor que se podía hacer”, asegura.

La producción, dice, no da respuestas, pero se hace numerosas preguntas acerca de temas como qué es la virtud o qué es la promiscuidad. “Si cada uno de nosotros hiciéramos lo que realmente sentimos y pensamos, conseguiríamos ponernos de acuerdo, porque todos de una manera pensamos lo mismo. Todos tenemos un sentimiento primitivo. Aceptémoslo, no lo ocultemos, no seamos hipócritas”, afirma.

Según dice, repitiendo la filosofía del Marqués de Sade, ”hay como una hipocresía dando vueltas por el mundo, pero ¨¿quien habla de esto, habla de la hipocresía, habla de la falsedad? Hay tanto gay y tanta lesbiana reprimido, y ¿por qué?”.

En varias de las representaciones, muchos espectadores han abandonado la sala al no poder soportar algunas de las escenas de esta obra, no apta para menores de 18 años. No obstante, Pedro Gutiérrez se mostró muy satisfecho, aunque señaló que XXX no ha tenido el efecto que pensaban.