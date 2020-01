Guacho de tres semanas: Daniel R. Pichel

UN PAÍS REVUELTO

Cuando Xavier me pidió escribir dos semanas seguidas no me pareció que fuera ningún problema. Lo que no tomé en cuenta, fue la cantidad de cosas que pueden ocurrir en Panamá en tres semanas. Así que, optaré por dedicar un párrafo a cada “noticia” para abarcar lo más posible.

El enredo de las hidroeléctricas y los indígenas, ya está llegando más allá de lo que cualquier sociedad normal está dispuesta a aguantar. Curiosamente, al llevarse el diálogo a las oficinas de la ONU en Ciudad del Saber, la presión del problema bajó notablemente. El hecho de que los medios de comunicación y los politiqueros dejaran de tener acceso a las discusiones, pareció inyectar sentido común al diálogo. La presentación diaria de conclusiones, por un comunicado único, permite avanzar en los temas sin que las diligentes opiniones de los expertos pescadores del río revuelto se metan en el medio. Lo que no imaginábamos era que, al durar dos semanas estas “conversaciones a puertas cerradas”, daba oportunidad para que se volvieran a enredar las cosas. Para comenzar, lo más sorprendente es cómo los indígenas (insisto que lo de originarios me parece ridículo), han comenzado a desconocer la autoridad de quienes negocian, sacando nuevos líderes comarcales para seguir revolviendo el cotarro. Lo más preocupante es que los argumentos de estos nuevos líderes tienen un estribillo que suena demasiado “frenadesiano”, lo que alimenta la teoría de que, desde el primer momento, han estado siendo azuzados por quienes hacen del caos social su herramienta política.

Por otra parte, el cierre de calles y avenidas da la impresión de estar hartando a todos los usuarios regulares de esas vías, y aumenta el riesgo de que, cualquier día, alguien pierda la paciencia y ocurra un evento que luego lamentaremos todos. Los reportes de que quienes cerraban las avenidas estuvieron cobrando para permitir el paso, le resta credibilidad a sus peticiones y alimenta el discurso de quienes descalifican a los indígenas basados en considerarlos simples “juega vivos” que quieren conseguir el dinero fácilmente sin que exista trabajo de por medio. Esperemos se llegue pronto a una solución y se evite que la sangre llegue al río.

Otra de las noticias del momento, fue el “dimequetediré” entre el ministro de Seguridad y el jefe de la policía. Al margen de las implicaciones lingüísticas que tiene todo este tema, sobre definición de la palabra “irrevocable”, el tema de la militarización debe hacernos pensar en nuestro futuro. Si bien es cierto que la idea de formar un ejército no suena nada halagadora en un país que aún recuerda las consecuencias de haber sido gobernado por una banda de gorilas cleptómanos, la situación actual del crimen organizado y la delincuencia obligan a profesionalizar los cuerpos de policía. Como siempre se ha dicho, es muy difícil combatir a delincuentes mejor armados que los agentes del orden público.

Sin duda, la manera más eficiente de evitar la delincuencia es por medio de la inclusión social de estas personas, lo cual se va a lograr solamente con educación y si se implementan programas sociales y culturales a nivel de las áreas de mayor riesgo social. Mientras, todos vemos con preocupación cómo, con la excusa de “proteger nuestras fronteras”, se ha creado una policía fronteriza con un nivel de armamento absurdo en un país donde el ejército está prohibido constitucionalmente. Así mismo, la discusión sobre quién debe castigar a los miembros de la policía obliga a un análisis serio, más allá de los accesos de orgullo donde unos no aceptan mandatos, y otros no permiten ser desautorizados. Así, hemos quedado con un sainete que debilita la institución, dejándola sin un liderazgo real y con un ministro de Seguridad seriamente cuestionado por la inconsistencia de su discurso. En fin, a ver dónde termina todo esto. Ojalá se obtenga una ley sensata y consensuada entre las partes.

Por último, menciono la “condición de salud de alto riesgo” que sufre el preso más famoso del país. Resulta que un grupo de médicos ha indicado que su situación es peligrosa, que tiene un meningioma (tumor benigno de las membranas que recubren el cerebro) y que padece de hipertensión arterial y secuelas de un infarto cerebral. Salvo el meningioma (que es un tumor de bastante buen pronóstico), sus otros padecimientos no deben ser sorpresa para nadie. En cualquier lugar del mundo, cuando un hipertenso se descompensa, lo único que hay que hacer es ajustarle los medicamentos. Lo interesante es que casi me atrevo a asegurar que si los mismos cuatro médicos evalúan a todos los internos de El Renacer, varios estarán en condiciones bastante peores que “el general de la paz”. Lo sospechoso es que da la impresión de que se está preparando el ambiente para justificar que sea sacado de su celda (donde debería cumplir hasta el último segundo de su condena), para llevarlo cómodamente a su casita a disfrutar de sus nietos. Esperemos no sea esta otra bofetada de las que tan frecuentemente se le dan a nuestro sistema de justicia. @drpichel