Herrera se impone en San Miguelito

Con el apoyo de la presidenta del partido, Balbina Herrera, y del legislador Felipe Cano, el profesor Roberto Moreno se impuso anoche en las elecciones internas para escoger a los directivos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en San Miguelito.

Moreno, que encabezó la nómina No. 2, obtuvo 158 votos de los 284 delegados en el congreso del área de organización del circuito 8-6 en el gimnasio Orlando Winter. En tanto, Jaime Ford —con el apoyo de figuras como Lucho Gómez y Frank Quintero— logró 120 votos para la nómina No. 3. Hubo seis votos para la nómina No. 1.

Uno de los delegados ausentes más notables fue el ex ministro de Vivienda, Francisco Sánchez Cárdenas, quien pese a tener derecho a votar no se presentó.

Cabe destacar que el secretario general del PRD, Martín Torrijos, y el alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro, llegaron juntos al gimnasio para hacer acto de presencia.

Igualmente se presentó al congreso el contendor a batir de Navarro en la segunda vicepresidencia del PRD: Benicio Robinson. Este aseguró que el “el gato” —como se hace llamar— se comerá al “bin bin”.

Antes del 18 de agosto el PRD concluirá los congresos de áreas de organización. El primero se realizó el pasado martes en Colón, donde Julio Kennion se impuso 122 a 107 a su rival Argentina Gil.