Hispanista recrea la vida de Rubén Darío

MADRID, España. — Después de meterse en la vida de creadores tan singulares como García Lorca o Dalí, el hispanista Ian Gibson cumplió otro de sus sueños: introducirse en el alma del poeta nicaragüense Rubén Darío, al que ha dado vida escribiendo sus memorias.

A modo de juego literario, Gibson ha recreado en Yo Rubén Darío, memorias póstumas de un rey de la Poesía, la vida del padre del modernismo y gran innovador de la poesía en castellano del siglo XX, como si la hubiera escrito el propio Rubén después de muerto.

Yo Rubén Darío..., editado por Aguilar, pretende, que “la gente, no sólo los eruditos, conozcan más y mejor a este hombre que, además de poeta, fue un gran periodista que vivió de su crónicas para el periódico La Razón, de Buenos Aires”, explicó Gibson.

Y para ello, este hispanista irlandés (y desde 1984 también español) se ha basado en la autobiografía que escribió Rubén, que llega hasta 1912 -cuatro años antes de su muerte-, y en sus estudios sobre el poeta, al que ha dedicado más de 40 años de su vida.

“Su autobiografía no es muy fiable -dice Gibson- porque la dictó desde Buenos Aires, sin documentación ni nada y no decía toda la verdad, porque no la podía decir en aquel momento”.

“Lo que he hecho ha sido -precisa el autor- meterme en su alma, y como era espiritista, perteneció en París a un círculo importantísimo de espiritismo y era un poco médium, siempre obsesionado con la muerte, se me ocurrió, como juego narrativo, que podía dictar sus auténticas memorias después de muerto”.

Una experiencia literaria que convierte la lectura del libro en algo divertido y ameno por donde transcurren en paralelo la vida del autor de Azul y los acontecimientos más importantes de finales del XIX y de principios del XX.