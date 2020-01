Honestidad de Martín Torrijos, en la balanza

Uno de ellos es el coronel Roberto Díaz Herrera, quien se encontraba en el centro de votación del Hotel Continental durante las elecciones primarias del partido.

Díaz Herrera citó el comentario emitido por ex presidente Ernesto Pérez Balladares respecto al ex presidente Guillermo Endara. Según Díaz Herrera, Pérez Balladares opinó que "Endara cuenta con un ingrediente político que los panameños valoran mucho, y es la honestidad". El ex coronel Díaz Herrera consideró el comentario como un gesto de franqueza y desprendimiento entre ex presidentes de partidos opuestos.

Sin embargo, Díaz Herrera también cuestionó la opinión de Pérez Balladares en vista del rumor que su voto fue uno de los pocos que recibió Francisco Sánchez Cárdenas en las urnas.

"El quiso atribuirle el factor honestidad a un candidato que no es Martín Torrijos", agregó Díaz Herrera.

A pesar de las diferencias expresadas, Díaz Herrera considera que el proceso electoral es interesante porque muestra la evolución del partido.

Dijo que este partido nació con pecado original, pues derrocó a un gobierno constituido. Que de una dictadura surja un partido tan representativo, que elija todas sus instancias en primarias es un triunfo para el país, concluyó.

Por su parte, Torrijos indicó que el éxito de su partido dependerá de la manera en cómo pueda transmitir la visión de su colectivo al pueblo panameño y no lo que piensen sus adversarios.

Señaló también que su reto más grande ha sido renovar, no solo figuras sino también actitudes dentro de su partido, lo que ha causado resistencia, pero lo ha logrado.

"Me da igual lo que puedan o no puedan hacer el resto de los adversarios, les deseo suerte a todos," finalizó Torrijos.