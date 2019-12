Hora de ‘botar’ los malos hábitos: Gioseppe A. Cassino S.

CONCIENCIA CIUDADANA

Llegó la temporada menos deseada para algunos, pero muy necesaria para todos: la época de lluvias. Era casi imposible pasar un día del pasado verano sin escuchar una entrevista de radio o leer un artículo en el periódico hablando del extraño comportamiento del clima. Las consecuencias de esta sequía eran innumerables, afectaba a los sectores ganadero, agrícola y a las hidroeléctricas.

En redes sociales participaban mil y un expertos en la materia, que a su vez discutían con los ambientalistas todas las dificultades que se acumulaban con cada día sin el esperado chaparrón. Por el otro lado, se colgaban hermosas fotos en muros de Facebook e Instagram, en la que el radiante sol resaltaba el Caribe panameño, los surfistas publicaban sus travesías y los rumberos sus experiencias carnavaleras.

Hasta que llegamos a mediados de abril y por fin la lluvia cayó sobre suelo istmeño, para aliviar las bellas flora y fauna que visten nuestro país. El sofocante calor empezó a cesar, gracias a las nubes que se colocaban entre la estrella del día y nosotros, brindándonos protección. Y todo volvió a la realidad, ¿o me equivoco?

Tristemente, me equivoco. Es verdad que la lluvia representa un alivio en todo el sentido de la palabra, pero además de todos los beneficios que ha traído, también ha mostrado una faceta oscura de Panamá. Este año, como una réplica de años anteriores, la lluvia trajo consigo cantidad de inundaciones en diferentes puntos del país. Estos desastres de la naturaleza no son más que una alerta para decirnos que algo estamos haciendo mal. Y cuando digo “algo estamos haciendo mal” no me refiero únicamente a que cometimos errores a la hora de planificaciones de calles y barriadas.

El gran error que cometemos muchos panameños es la contaminación de ríos y tuberías por los desechos mal ubicados. Zonas de mucho tránsito, tanto peatonales como vehiculares, son afectadas diariamente por las lluvias. San Miguelito, Tocumen, Punta Pacífica, Juan Díaz, vía Porras, Río Abajo, Condado del Rey, Betania, Parque Lefevre, entre otras, son áreas que se deben evitar a toda costa cuando nuestra amiga la lluvia llega de visita.

Hay que recalcar lo que pasa justo después de que estas áreas inundadas empiezan a volver a la normalidad. El rastro de basura acumulada en las calles es abundante (y asqueroso). A su vez, las corrientes de varios ríos que pasan por la ciudad transportan llantas, colchones, ropa y hasta línea blanca hacia los océanos.

Nuevamente, las redes sociales se activan con personas que culpan a las lluvias torrenciales, las construcciones y la mala planificación de las calles que intercomunican la ciudad. Usuarios de automóviles estallan en redes sociales porque sus vehículos fueron atrapados en estos ríos temporales. Y el ciclo sigue.

Como panameños, nos encanta luchar contra las cosas que no podemos cambiar. No podemos decir cuando cae la lluvia, ni la magnitud que tendrán, tampoco se cambia, con un post, la forma en la que calles y barriadas fueron construidas hace años. Lo que sí debemos hacer, con urgencia, es empezar a crear conciencia sobre un mejor manejo de los desperdicios.

El uso de centros de acopio para reciclar desechos es de suma importancia. Hace un par de años puede que no haya sido tan necesario, pero hoy se ha convertido en una necesidad. Esta clasificación de material reciclable y no reciclable debería hacerse en todas las casas, sin importar el estrato social. Debemos promover que las escuelas eduquen a los ciudadanos del futuro con esta mentalidad, y que los centros educativos también cuenten con un lugar para desechar la basura.

Muy importante también es reglamentar a las constructoras del país a tener estos centros de recolección en sus obras, e imponer multas a sus colaboradores en caso de que tiren basura en las calles. Las avenidas que más tienden a sufrir estas inundaciones también deberían tener cestos identificados para evitar que los usuarios boten desperdicios en las vías. De hacerlo deben ser amonestados.

Panameños, es hora de abrir los ojos y crear conciencia. No existe acción alguna que podamos hacer para controlar la caída de la lluvia ni su magnitud. Con un post en Facebook no podremos controlar eso. Lo que nos toca es empezar a manejar bien la basura para evitar estas catástrofes. Reciclar para ayudar a tener un futuro un poco más verde. Y aprovechar las plataformas sociales, que usamos día a día, para contagiar a nuestros amigos y conocidos de lo ventajoso de estas buenas acciones.