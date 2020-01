Iglesias: nunca me desnudaría en público

MEXICO, México. -El cantante español Enrique Iglesias se reveló en la capital mexicana como un joven tímido y pudoroso que aseguró que no se atrevería a desnudarse en público “ni siquiera para una foto artística”.

Iglesias hizo una visita fugaz a la Ciudad de México para promocionar su último disco, Escape, que consideró el “más divertido” de los que ha grabado hasta ahora y con el que “mejor me lo pasaré en directo”.

Decenas de periodistas le esperaron el martes por la noche durante más de dos horas en un conocido hotel de la capital mexicana, donde Enrique Iglesias reiteró que no tiene novia, desmintió los rumores sobre supuestas relaciones amorosas y destacó que “lo que más amo en la vida es mi carrera profesional”.

La supuesta falta de amor no parece preocupar al intérprete de Sólo me importas tú, convencido de que no se puede “quejar” de nada en la vida porque tiene “un trabajo privilegiado”.

“No me gusta quejarme. Me siento afortunado, aunque no puedo tener una vida privada normal”, comentó.

Por ahora, se vuelca en la promoción de su último disco, que refleja influencias del rock y marca distancias -dijo- con el estilo de otros artistas latinos, como el puertorriqueño Ricky Martin.

Confesó que cuando compone “no piensa en nada” más de “lo que voy a expresar en una canción” porque si no “me vuelvo loco”.

En Escape ha seguido una técnica un tanto inusual para un artista: “he pensado en el título primero y a partir de ahí he desarrollado la canción”.

Tras asegurar que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho durante su carrera, Enrique Iglesias defendió que en la música “números cantan” y las cifras de ventas de sus últimos álbumes demuestran que tiene un público fiel.

El apellido Iglesias no le ha pesado porque, “al final, todo depende de la música y de los discos que lances”, y Enrique parece haber dejado ya atrás las rencillas que le separaron de su padre, Julio Iglesias, hace años.

“Mi padre es el artista más grande. Siempre trabajando. Trabaja igual que yo, que soy un chaval. Admiro a mi padre, como profesional y como persona”, afirmó.

Pese a que se declaró un enamorado de la música, reconoció que está abierto a experimentar otros campos artísticos, como el cine, pero admitió que no tiene ofertas a la vista.

Su única experiencia cinematográfica, a las órdenes de Robert Rodríguez en El Mariachi, filmada recientemente en México, le “divirtió” muchísimo, aunque ése fue un caso especial porque el papel era mínimo.