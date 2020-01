Ignorancia que asombra y grosería que ofende

Barceló, citando al ingeniero de ACS, sugiere mejorar el aeropuerto de France Field para vuelos a Miami, el Caribe y Centroamérica. Una vez más se ignora la existencia de Howard, que puede utilizarse ya para vuelos turísticos a los hoteles y playas del Pacífico, desde Coronado hasta el Decameron, y más allá. El nuevo puente sobre el Canal, las mejoras y extensión de la autopista que se inicia en Arraiján, harán que esta alternativa sea mucho más eficiente, económica y práctica, que lo propuesto para France Field en Colón; y pretender perjudicar a 750 mil habitantes del área metropolitana de la capital, que tendríamos que trasladarnos a Colón para vuelos de menos de tres horas teniendo un Tocumen ampliado y mejorado es, simplemente, ridículo.

A medida que leía el artículo me decía a mí mismo: “Para qué perder tiempo replicándole al doctor en jurisprudencia y periodista internacional de turismo –que ni siquiera sabe redactar–, cuando puedo aplicar lo que dice el refranero español: “A palabras necias oídos sordos”. Pero resulta que como no nos gustó la dosis, nos la duplican: el martes 22 de julio con el título “El aeropuerto de Colón o sueño de una noche de verano”, Barceló vuelve y traba. Confiesa, públicamente, por escrito, qué es lo que le está sucediendo; cito textualmente: “Turísticamente hablando, el que más necesita un gran aeropuerto en Colón es el Hotel Meliá Panamá cuya propiedad pertenece a la sociedad Detur Panamá, S.A. liderada por mí”. En otras palabras, lo “único” que Damián Barceló quiere es que alguien le construya en France Field un aeropuerto hecho a la medida para su hotel, el Meliá Panamá Canal.

Para no alargar más este artículo de lo que los lectores aguantan, terminamos olvidándonos del resto de las groserías y más bien dándole un consejo a Damián: No critiques a las autoridades que tienen ahora –ni a las que tendrán en el próximo período presidencial y legislativo– la facultad de cooperar con tus planes turísticos. No añores tanto lo qué está haciendo tu “entrañable amigo” Hipólito Mejía en Santo Domingo. A lo mejor, antes de lo que te imaginas, si en el país caribeño “La realidad se hizo carne”, como dices, un día de estos te llevas la grata sorpresa de que acá “el verbo se hizo realidad” y unas cuantas empresas del país más grande del mundo construyen el aeropuerto que el CEMIS, la ZLC, y tu proyecto necesitan.