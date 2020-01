Ignorancia a favor de la inseguridad: Kevin Moncada-Luna Arjona

REALIDAD DELICTIVA

Los detractores de la propuesta de modificar el artículo 2178 del Código Judicial desconocen el Art. 20 del Decreto 5 de 1934, ya sea por incultura irresponsable o de adrede, la palpable realidad delictiva de nuestro país. Actualmente, los mentados artículos otorgan competencia a las autoridades de policía (entiéndase, corregidores, jueces nocturnos, etc.) para ordenar y practicar diligencias de allanamiento, no solo en casos de flagrante delito, sino cuando se tenga conocimiento de que se esté planificando o cometiendo algún delito en un determinado inmueble (resumiendo concisamente los 12 supuestos que contempla la propuesta de reforma del Art. 20 en comento). Antes de continuar, importa explicar, a efectos de contrarrestar la confusión irrogada por abogados amantes del caos y el alarmismo mediáticos que esgrimen que se pretende crear un “Estado policiaco”, qué es una “autoridad de policía” en nuestra legislación (o “jefe de policía”; son sinónimos). Son, de acuerdo al Código Administrativo: El Presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, y los corregidores en sus respectivos corregimientos. Así las cosas, se deja claro que “autoridad de policía” no es ni se refiere a ningún miembro de la Policía Nacional ni de ningún otro estamento de la Fuerza Pública; sino a aquellas autoridades civiles administrativas ya mencionadas. Si la mayoría de la ciudadanía supiera de las cantidades de armas de fuego sin permiso que se han encontrado gracias a diligencias de allanamiento realizadas por corregidores, y por ende, las cantidades de vidas que se han salvado producto de estos decomisos, se pensaría diferente y se dejara de criticar tanto la polémica propuesta. La realidad en la lucha contra el crimen es la siguiente (a manera de ejemplo): La Policía Nacional llega a tener conocimiento, ya sea por alguna fuente, de que en tal residencia se están albergando armas de fuego ilegalmente, y, como se teme que a causa de la tediosa y dilatadora burocracia de solicitar el apoyo a los agentes de instrucción o a jueces, los delincuentes se enteren de la operación y muden las armas; se solicita, entonces, el apoyo a la autoridad de policía más accesible: los corregidores. Es cuestión de minutos. Frente a este escenario hay que actuar con rapidez y eficacia. De igual forma sucede con las drogas. Una vez se encuentran por parte de un corregidor en un allanamiento estos ilícitos, en la práctica se remite lo actuado a la fiscalía correspondiente por ser de su competencia. Sin embargo, como quiera que el actual y vigente Art. 2178 establece que las autoridades de policía solo podrán decretar allanamientos en caso de flagrante delito, algunos jueces y magistrados han sido y son del criterio de que algunos allanamientos realizados por corregidores son ilegales por no tratarse de “flagrante delito”, lo que ha traído como resultado que muchos procesos penales se hayan caído, quedando así los acusados en libertad. Por tal razón, urge modificar el Art. 2178 del Código Judicial y el 20 del Decreto 5 de 1934 para evitar así estas interpretaciones jurisprudenciales que en muchos casos han favorecido a delincuentes. Pido respetuosamente a aquellos que despotrican la propuesta del magistrado presidente de la Corte, que depongan sus posturas políticas, que se empapen más del acontecer criminal diario, y que comprendan que la vida de las personas y su seguridad están por encima de todo. La medida propuesta, podría de hecho, hasta llegar a proteger la propia vida e integridad personal de quienes detractan el proyecto. ¡A pensar en el bienestar de Panamá!