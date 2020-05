´Imperialismo de la OCDE´: Richard W. Rahn

En los últimos 2 mil 500 años, desde la época de la república ateniense, las frágiles islas de la libertad han sido atacadas. Por desgracia, nada ha cambiado, excepto que hoy algunos de los Estados agresores se arropan bajo el manto de compasivos países democráticos. En lugar de flechas o balas, las armas son las sanciones financieras. Todo suena muy civilizado y correcto, pero sirve para destruir los ingresos y bienes de las jurisdicciones atacadas como de los Estados atacantes.

Las jurisdicciones económicamente más libres tienen mayores tasas de crecimiento, y sus ciudadanos, mejores estándares de vida que en las menos libres. Actualmente hay una competencia constructiva entre los países para mejorar su ranking en los puntajes de libertad económica fijados por los think tanks e incluso el Banco Mundial. Pero unos cuantos países grandes y democráticos, en lugar de esforzarse por ser más libres, intentan reprimir la libertad económica en los más pequeños. Esto es tan despreciable como el esfuerzo de una serie de Estados autoritarios para poner controles políticos al internet mediante las Naciones Unidas.

Algunos países con impuestos altos y reglamentos financieros onerosos y destructivos, odian la competencia de jurisdicciones con impuestos más bajos y más libertad económica. El líder del cartel en este mal comportamiento es Francia, que ocupó la posición 47 en el índice mundial de libertad económica de los institutos Fraser y Cato. Francia ha inducido a Alemania (No. 31) para que se sume a esta guerra, así como a Estados Unidos (EU) (No. 18), y al Reino Unido (No. 12), junto con otros Estados con impuestos altos. Lo decepcionante es que hasta la última década EU, que por lo general estaba entre los primeros cinco o seis en libertad económica, haya bajado drásticamente durante el gobierno de Barack Obama.

Los objetivos principales de la opresión económica son Suiza (No. 4), Liechtenstein y las Islas Caimán, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Guernesey, Isla de Man y Turcos y Caicos. Las potencias occidentales han utilizado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como su principal instrumento para atacar las jurisdicciones más libres. La OCDE, principalmente por la insistencia de los franceses, comenzó por destrozar la “competencia fiscal”, como si esta no fuera una forma legítima de competencia entre Estados soberanos. (En EU, a los estados con impuestos altos, como California o Illinois, no les agrada la competencia de los estados con impuestos bajos como Texas o Florida. Pero eso no les da el derecho moral de eliminar los estados con bajos impuestos). La OCDE creó una lista negra de los que llamó “paraísos fiscales”, que “incumplían” con “estándares impositivos acordados internacionalmente”. Los países financieramente libres, con impuestos bajos no estuvieron de acuerdo, pero sus derechos fueron atropellados por los más poderosos. En Bahamas, durante la Cumbre Global Financiera, Ryan Pinder, ministro de Servicios Financieros, se quejó del costo del injustificado asalto financiero contra la soberanía de su país por parte de EU y otros países. Bajo esta administración, EU se ha convertido en el mayor imperialista financiero y opresor de la libertad económica global. Su “arma” ha sido el Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), que exige que las instituciones financieras extranjeras informen directamente al Servicio de Impuestos Internos sobre todos los clientes “sujetos a impuestos estadounidenses”. Esto hace que sea casi imposible para los ciudadanos estadounidenses y los titulares de la green card en el extranjero, abrir cuentas bancarias locales, y lleva a que salgan del país grandes cantidades de inversión extranjera y de empleos. Algunos países, como Hong Kong (No. 1 en libertad económica) están comenzando a retroceder, al igual que muchas instituciones financieras nacionales y extranjeras. Los miembros más responsables del Congreso plantean preguntas y piden la derogación de esta norma del Tesoro, altamente destructiva. ¿Cómo reaccionaría la mayoría de los estadounidenses si el Gobierno suizo les dijera a las instituciones financieras estadounidenses que tienen que informar a sus clientes que deben reportarlos a las autoridades fiscales suizas, para que puedan determinar si algunos ciudadanos o residentes suizos tienen cuentas en EU? La indignación sería justificable. ¿En qué mundo tan represivo nos convertiríamos si las naciones extranjeras, cuando así lo desearan, extendieran sus leyes más allá de sus fronteras? Lo que los estadounidenses deberían preguntarse es cómo los suizos, sin salida al mar y escasos recursos naturales, tienen un nivel de prosperidad tan alto como el de EU, con un gobierno mucho más pequeño (33% del PIB), en contraste con EU (41%) y, en general, proporcionan un mayor nivel de servicios del gobierno con impuestos más bajos, más libertad económica y mayor libertad personal. Ahora, Obama ha vuelto a pedir impuestos más altos. Su ideal parece ser el modelo francés de gobierno grande. Si los republicanos son listos, deberían apoyar y abogar por el modelo suizo, más pequeño, más libre y más próspero que su vecino de al lado, Francia.