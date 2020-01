Integrando lasnuevas tecnologías a la educación

Claro que la experiencia global de las TIC en educación no ha sido éxito puro. No porque no tenga valor su inclusión, sino por lo complejo que es llevar a cabo el cambio dentro del sistema educativo. Los inventos educativos demoran mucho y requieren participación diversa a todos los niveles. Insertar las TIC a este ámbito agrega los desafíos educativos que tienen que ver con la utilización de las tecnologías (de capacitación a materia y mucho más), y aspectos netamente tecnológicos como manejar su compra, mantenimiento y reemplazo.

Durante el último año mi grupo de investigación en la Universidad de Harvard ha realizado varios estudios con respecto al acceso, uso e impacto de las TIC en Panamá. La combinación de entrevistas, datos y nuestras experiencias en otros países nos han dado una visión informada (y menos parcial) de la situación actual. Con relevancia particular, ofrecimos asesoría a la Comisión Interinstitucional Internet Para Tod@s (disponible en inglés en http:/cyber.law.harvard.edu/itg/libpubs/ipt_analysis.pdf).

Los elementos básicos de éxito en integrar las tecnologías nuevas en Panamá serán los mismos que hemos visto en otras partes: 1) una visión clara y relevante de las necesidades de Panamá; 2) la capacidad institucional de realizarla; 3) reconocimiento del complejo de la capacitación y los cambios necesarios en la pedagogía (aun más que los aspectos tecnológicos); 4) la descentralización y la colaboración multisectorial; 5) el aislamiento del entorno político; y 6) el financiamiento adecuado del plazo mediano y largo.

Para poder abarcar estos desafíos, es preciso tener una organización protegida contra cambios de partido en el Gobierno, abierta a la participación externa, y apoyada por la voluntad y confianza de la sociedad civil. Necesitará recursos técnicos y educativos, porque su capacidad de realizar la visión (y éxito eventual) es esencial para su sostenibilidad política. Afortunadamente la tecnología atrae un alto nivel de interés del sector privado, las universidades y las organizaciones comunitarias.

Requerirá de su propio personal y colaboraciones puntuales y sistematizadas con otros actores. Panamá cuenta con individuos y organizaciones nacionales con experiencia relevante y buena formación, y también con el apoyo internacional como Harvard y otras, y hay que sacar provecho. Además de enfocarse en la colaboración, la organización y la implementación, todo depende de una sostenibilidad financiera a largo plazo, porque sin ella, como dicen, no pasa nada.

La creación y mantenimiento de un mecanismo eficaz y sostenible de institucionalizar estos cambios en el sistema educativo será caracterizada por la participación multisectorial y el apoyo amplio en la sociedad. Lograr la transformación del esquema de educación mandará una señal clara y fuerte a Panamá y al resto del mundo sobre la visión nacional del futuro, su capacidad de mantener a la política en su justo lugar, y su dedicación para encontrar caminos innovadores que lleven hacia un futuro próspero y equitativo a toda su población.