Interrogan a Luc Besson por muerte en filmación

PARIS, Francia (Reuters). -Un investigador judicial interrogó el martes al director cinematográfico francés Luc Besson en conexión con la muerte de un camarógrafo durante una escena de una película en 1999 y lo puso bajo investigación oficial, dijeron funcionarios judiciales.

La investigación fue originada por acusaciones de que no se destinó suficiente dinero para la seguridad durante la filmación de Taxi 2, producida por Besson.

El camarógrafo Alain Dutartre pereció y dos de sus compañeros resultaron heridos en la filmación de Taxi 2, cuando un automóvil lanzado sobre dos tanques en una espectacular escena de acción pasó por encima de los obstáculos y arrolló a varios miembros del equipo de camarógrafos.

El especialista en escenas acrobáticas Remy Julienne, puesto bajo investigación en abril en conexión con el accidente, acusó a la compañía de producción de Besson de no gastar suficiente dinero en la seguridad.

Julienne dijo que la compañía se negó a usar una cámara activada por control remoto para la escena en la que ocurrió el accidente.

Besson, director de éxitos internacionales como The Big Blue y The Fifth Element, rechaza las acusaciones. El realizador dice que su compañía de producción siguió todos los reglamentos de seguridad en el set de Taxi 2 y niega que haya escatimado esfuerzos en los gastos.

Taxi y su secuencia Taxi 2 fueron grandes éxitos de taquilla en Francia. Besson ya ha comenzado a trabajar en Taxi 3.