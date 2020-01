Jennifer López se separa de su esposo

LOS ANGELES, Estados Unidos. (REUTERS). –La cantante y actriz Jennifer López se separó tras ocho meses de matrimonio de su esposo, el coreógrafo Cris Judd, pero mantienen la amistad y continúan en contacto, dijo el viernes pasado una fuente allegada a la pareja.

Un portavoz de López, quien protagoniza actualmente el filme de suspenso Enough, rehusó comentar los reportes de la separación, que surgieron inicialmente en las columnas de revistas de la farándula y en el programa de televisión Access Hollywood. Pero una fuente allegada a la pareja confirmó a Reuters que López, de 31 años, se había separado de Judd, de 32, “por algún tiempo”.

La fuente agregó que no hay una tercera persona involucrada en la decisión y consideró como “falsas” las versiones del diario New York Post de que López había vuelto con su ex novio, el cantante rapero Sean P. Diddy Combs.

Aunque López y Judd no están viviendo juntos, se mantienen en contacto, dijo la fuente. “Esto es algo que ha estado pasando por algún tiempo, pero aún tienen una relación”, dijo la fuente. “Ellos mantienen la amistad, conversan, se ven (...) sólo están separados”.