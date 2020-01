Jované emprende contraofensiva

Juan Jované, director separado de la Caja de Seguro Social (CSS), puede haber perdido su puesto, pero no el sentido del humor. Dice que el expediente que le entregó la Presidencia para que hiciera sus descargos no tiene ningún valor como prueba procesal, pero puede ser muy útil para los programas de reciclaje de la Iglesia.

Según él, el Gobierno se ha valido de todas las artimañas para dejarlo en la “indefensión”, al extremo que hasta se le negó su entrada a la CSS por órdenes de la Presidencia.

“Da tristeza que en medio del escándalo del CEMIS uno tenga que descubrir que no existe seguridad jurídica. En este país te pueden juzgar y condenar sin pruebas. Yo no he hundido ningún helicóptero, pero mi caso se está tratando fuera de la ley”, manifestó.

El director separado de la CSS hizo sus planteamientos en un programa trasmitido por Canal 5 , bajo la dirección del sacerdote Manolo Blanquer y del abogado Carlos Lee.

Jované, quien asegura que su informe de descargos tiene 118 páginas, y hasta piensa hacer un libro, señaló que en su caso se violó el debido proceso, porque él debió quedarse en su trabajo para buscar los elementos que servirían para sustentar sus descargos.