Licitación pública y seguridad jurídica

Víctor Lewis Desde hace varios meses y a través de distintos medios de comunicación, hemos oído noticias en las que se vincula la corrupción con licitaciones públicas que ejecuta el Gobierno nacional, con el objeto de contratar la adquisición de bienes y servicios .

Estas informaciones han dado motivo a que algunos actores de la economía y de la política culpen de esta percepción de corrupción a supuestas deficiencias y lagunas existentes en la Ley 56 de 1995, que regula la contratación pública. Así, los gremios empresariales se han pronunciado en el sentido de que esta legislación necesita algunas modificaciones.

Si bien se pueden requerir algunos ajustes a la ley, en términos generales no es una mala regulación; sin embargo, las equivocadas decisiones que en ocasiones adoptan los funcionarios encargados de velar por su fiel cumplimiento, contribuyen a crearle una mala semblanza.

Tomemos por ejemplo las licitaciones internacionales en las que participan empresas multinacionales y nacionales, y que se ven compelidas a incurrir en significativos desembolsos para la compra de los pliegos de cargos y el traslado a Panamá de ejecutivos y técnicos necesarios para poder llevar a efecto la preparación de toda la documentación requerida. Estos costos constituyen una costosa carga económica para la empresa participante.

En muchos de estos actos de selección de contratistas, y una vez cumplidos los trámites previstos por la ley -precalificación de los licitantes, reuniones previas, homologación, constitución de fianzas, presentación de propuestas y el informe de la comisión evaluadora-, ocurre que la entidad licitante, previa solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas, so pretexto de prestar atención a las quejas presentadas por alguna de las empresas no favorecidas con la adjudicación, decide anular la licitación, sin prestar mayor consideración a los altos costos de tiempo y dinero en que han debido incurrir los participantes. Se deja de prever, además, que al no darse estricto cumplimiento al texto y espíritu de la ley, se incurre en violación del principio de seguridad jurídica.

La Ley 56 otorga al Ministerio de Economía y Finanzas, la competencia como entidad normativa y fiscalizadora del sistema de contratación pública. Entre sus funciones se encuentra, dar atención a las quejas que formulen los participantes en los procedimientos de selección de contratistas, correspondiéndole ordenar la realización de trámites que hayan sido omitidos y ordenar la corrección o el cese de aquellos realizados en contravención de la Ley. Su facultad es, pues, la de sanear el procedimiento y no la de ordenar a la entidad licitante, la anulación de todo el acto de licitación, como muchas veces ocurre.

Cualquier persona, pues, con un legítimo interés en el resultado de una licitación pública, puede solicitar la intervención de dicho ministerio para subsanar cualquier tipo de anomalía que surja en el trámite de un acto de selección de contratistas, sin que ello deba desembocar en la cancelación absoluta del acto.

La ley define claramente las causales de nulidad absoluta de los actos de selección de contratistas, por lo que no pueden ser invocadas al libre arbitrio del funcionario. La mayor parte de las veces, los actos que constituyen el objeto de las quejas presentadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas, se contraen a meras causas de nulidad relativa, perfectamente subsanables por la entidad contratante. No obstante, bajo la excusa de combatir una percepción de corrupción, se procede a la anulación de todo el procedimiento, con el consiguiente perjuicio para las empresas participantes y para el propio Estado.

La realidad es que con medidas extremas como las que comentamos, que bien podrían configurar el delito de desviación de poder, se viene afectando el principio de seguridad jurídica que debe observar todo Estado de Derecho, en beneficio de quienes participan en las contrataciones que éste celebre a través de sus entidades. En el caso de nuestro país, ello conlleva graves perjuicios económicos a empresas nacionales y multinacionales, que de buena fe y con el mejor ánimo de coadyuvar al desarrollo económico del país, participan en estos actos públicos.

El Decreto Ejecutivo 19, vigente desde el año 1996, intenta erradicar la corrupción en las licitaciones públicas, disponiendo en sus artículos 5 y 6, que las autoridades no actuarán con discreción o abuso de poder, y que cuando concurran actos contrarios a los principios de contratación pública consagrados en la Ley 56, serán aplicadas las disposiciones sobre delitos contra la administración pública contenidas en el Código Penal.

No culpemos a la ley; la responsabilidad recae en el recurso humano encargado de aplicarla.

El autor fue presidente del CoNEP