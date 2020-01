Liderazgo, hegemonía y deuda: Armando Ribas

CIERRE DEL GOBIERNO DE EU

Tengo la impresión de que la visión mundial respecto a la naturaleza de la diferencia entre republicanos y demócratas en Estados Unidos (EU), no corresponde con la realidad. El problema se ha presentado como una cuestión financiera que afectaría el liderazgo estadounidense. Está en juego el sistema ético político creado por los founding fathers (padres fundadadores), amenazado por la tendencia socialista del actual presidente.

Esa tendencia de sustituir el rule of law (estado de derecho) por el welfarestate (estado de bienestar), se ha manifestado en los últimos años en que el gasto público en EU alcanzó, en 2010, el 40% del PBI. En aquel momento el déficit fiscal aumentó un 9.0% del PBI. Por lo tanto, es evidente que el nivel de la deuda no es el problema, sino la consecuencia del nivel del gasto. Si bien en el año 2012 este se redujo al 38.0% del PBI, el Obamacare representa un nuevo incremento en el gasto.

Podemos concluir que la disputa que produjo el cierre del Gobierno de EU por 16 días fue eminentemente política. No obstante, el hecho de que la mayoría republicana aceptó al final aumentar el techo de la deuda, aparece ante el público como una derrota del Partido Republicano. En mi criterio, el triunfo de Barack Obama es una derrota para EU. Porque triunfó, precisamente, el que estaba dispuesto a llevar a esa nación a la quiebra, con tal de forzar la continuidad de su proyecto de medicare y aumentar los impuestos. Fueron los republicanos, que están a favor del proyecto de los padres fundadores, los que ante la alternativa de la quiebra cedieron frente a Obama. Aparentemente, se intenta sustituir el sistema ético político, basado en el derecho del hombre a la búsqueda de su propia felicidad, por el presupuesto de que esta debe ser otorgada por el gobierno.

Considero, entonces, que la idea de que el resultado de la supuesta discrepancia financiera y la derrota del Partido Republicano determinan las razones de la necesidad de crear un mundo multipolar es otra de las falacias de la historia. La multipolaridad que hoy existe se debe a EU. Su liderazgo, que hasta hace poco se denominaba como “hegemonía americana”, en sustitución del imperialismo, es el resultado de un sistema que permitió la libertad y la creación de riqueza por primera vez en la historia.

La prevalencia del dólar como moneda de reserva internacional no es una imposición “gringa”, sino la aceptación de gran parte del mundo de la confianza que el mismo genera. Tanto así que son los chinos los mayores tenedores de bonos estadounidenses, y diría que en razón de ello se vieron directamente afectados ante la alternativa de quiebra impuesta por Obama. En función de esa realidad han hecho manifestaciones contrarias al liderazgo de EU, proponiendo la creación de un mundo multipolar. Esa propuesta implica que se desconoce la multipolaridad del mundo actual, que no es otra cosa que las soberanías nacionales independientes.

Si alguna duda cabe de la existencia de la multipolaridad, ha sido el desarrollo de la China como segunda economía mundial, a la que ha contribuido, por supuesto, la confianza generada por el gobierno de esa nación a la inversión extranjera. La nueva propuesta China de convertir al yuan en moneda de reserva no es tampoco una decisión posible del Gobierno chino, sino del comportamiento de dicha economía y la seguridad que represente para el mundo. El éxito de las políticas internas de cada país hoy no depende de quién lidera al mundo, sino de la política seguida internamente. Y ya debiéramos saber que cuando esta lleva al socialismo la crisis está presente.

Volviendo a la deuda, la aparente preocupación de que tan solo se haya prorrogado hasta el 7 de febrero próximo, no corresponde con la realidad. Ya debiéramos saber que la filosofía política republicana no les permite tomar una decisión mediante la cual se declare la quiebra de EU por primera vez en su historia. Demás está decir que una decisión de esa naturaleza no solo perjudicaría al resto del mundo sino al propio Estados Unidos.