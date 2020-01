Llamado a la asamblea constituyente: Francisco Bustamante

LEY DE BLINDAJE

Vemos cómo los partidos de oposición –el que acaba de salir del gobierno y el que pretende reemplazar al actual– se han coligado para bloquear una acción destinada a transparentar y eliminar las ocasiones de impunidad en los puestos de elección popular del gobierno, que aprovechan los titulares para cometer delitos en el ejercicio de sus funciones.

Los primeros, porque aspiran a que cuando les toque gobernar –si fuese el caso– tengan una impunidad garantizada. Los segundos, para bloquear los intentos legítimos de la sociedad de que se esclarezca meridianamente si hubo, o no, abusos en el ejercicio del poder por el partido derrotado. Y que se apliquen sanciones, si caben.

Y resulta curioso que el levantamiento del famoso blindaje que se auto otorgaron los diputados durante el quinquenio pasado sería para los actuales gobernantes una mayor restricción de cometer abusos que de aquellos que aspiran a gobernar. Es toda una ironía. Los miembros del partido que gobierna, que deben ser los sujetos a supervisión, son los que piden que no haya subterfugios para escapar a la rendición de cuentas. Y los que deben supervisar se escudan en leyes autoemitidas para no ser juzgados como ciudadanos comunes.

Hay arreglos de recámara entre las facciones del mayor partido del país, en número, con el más desprestigiado, ambos en oposición, o es una presión al gobierno para que se retorne al bochornoso fluir de recursos públicos a los diputados que parecen haber olvidado que su función es legislar y supervisar, no realizar obras en nombre propio o a través de terceros.

Y del otro poder público no se diga. Las leyes de blindaje introducen privilegios que la Constitución no contempla. Y no dicen nada. Como muchos otros privilegios que subsisten al socaire de acuerdos o al uso de la fuerza política.

Este panorama asquea a la sociedad civil independiente. Solo queda un camino: defender las salvaguardas que la Constitución le provee al ciudadano. La ley, administrada o ejercida por individuos venales, permite que los que vulneran y afectan los derechos de la mayoría queden impunes.

La Asamblea Nacional, con honrosas excepciones individuales y en el caso del blindaje de los diputados con la valiente posición asumida por el partido que actualmente gobierna, no merece continuar existiendo. Y creo que esta actitud abre el camino para que se convoque a una constituyente, a la brevedad posible, como alternativa para rescatar al país de rodillas por un grupo que supuestamente es de oposición y que debería dar ejemplo de transparencia y sujeción a las leyes de la república.

Esa alianza antinatural confirma mis temores en las elecciones pasadas, de que una candidatura era el plan alternativo del gobierno pasado para mantenerse en el poder y para protegerse. Y creo que esta sospecha fue ampliamente sentida por la población votante. Por ello, fueron derrotados. Y lo serán en un llamado a una asamblea constituyente.