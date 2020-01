Las Lolitas de hoy

Es como si los chiquillos de hoy hubiesen quemado etapas evolutivas. No es que no pasen por ellas (tal como hemos hecho todos en nuestro proceso de convertirnos en adultos) sino que lo hacen de una forma más rápida. El resultado tiene a su vez incidencia en otras áreas. Y no hace falta ser un experto en la materia para darse cuenta de ello. Compararse a uno mismo, sus intereses y habilidades con los de un menor del presente siglo sería un interesante ejercicio al respecto.

Yo lo hago casi a diario cuando escucho hablar a mi hijo de siete años. Francamente nunca deja de sorprenderme. Ayer, haciendo un recorrido por los canales de televisión, me pidió que la dejara en la Lotería. Extrañada le pregunté que por qué quería ver este programa, a lo que respondió que era por las chicas tan sexis que ahí salían. Y haciendo unos gestos con las manos me indicó lo bien dotadas y escotadas que estaban. Lo curioso es que esto, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de un fenómeno mucho más complejo que atañe a todos sus coetáneos y que viene a demostrar las diferencias generacionales. Porque si bien la sexualidad e incluso el interés y la curiosidad por el sexo han acompañado a los niños de corta edad de cualquier época, los contenidos e intereses eróticos lo hacen en estos tiempos de una forma distinta. Mucho más arraigada en sus juegos, aficiones y conversaciones.

Pero llevarse las manos a la cabeza y escandalizarse no sirve de nada. Mientras que analizar la forma y sobre todo el fondo del asunto puede ayudar al progenitor a entenderlo y dotar al hijo de las herramientas –de las que a pesar de todo carecen– necesarias para que lo ayuden a convivir con ésta y muchas otras peculiaridades de la nueva era en que vivimos. Porque limitarse a controlar lo que ven por la televisión (el transmisor de información por excelencia) sirve de muy poco si con los amigos manejan cualquier tema sin censura ninguna y viven acontecimientos que se escapan de nuestras manos.

Ahí esta por ejemplo el noviazgo entre muchachitos de alrededor de doce años, edad en la que desde siempre (y por la ebullición hormonal que se avecina) ha habido un creciente interés por el sexo opuesto, pero que ahora más que nunca se materializa con relaciones que van mucho más allá de las idealizaciones de artistas y los suspiros amorosos. Y aquí el tema empieza a ponerse menos jocoso. Porque la poca equiparación entre la madurez biológica y los criterios morales se traduce en relaciones sexuales cada vez más tempranas y en las apabullantes cifras de embarazos no deseados. Porque el cuerpo y los instintos han despertado precozmente sin los mecanismos de control necesarios para hacer frente a ello. Son como chispas nuestros pequeños y poseen una lógica arrolladora, pero en control de impulsos y juicios de valor aún les falta mucho camino por recorrer.

Pero esto es sólo una parte del asunto. Estudios recientes, entre los que se encuentran unos de la Universidad de Carolina del Norte (que fueron expuestos en la bienal de la Sociedad para la Investigación de la Adolescencia que se celebró en Nueva Orleans) estipulan que incluso en los casos en los que no se mantienen relaciones carnales completas, el simple hecho de establecer una historia de amor (si se puede hablar de amor a estas edades) psicológicamente no tiene nada de recomendable. De hecho hay una relación entre esos amoríos tempranos y la depresión e inestabilidad emocional. Esto sin contar, en el mejor de los casos, con los problemas en los estudios por la dificultad en la concentración. Y es que hacer bajar del limbo a un chiquillo enamorado es algo complicado.

También muy típico de estos tiempos (y que obedece de alguna forma a todo lo mencionado) es la forma de vestir de las que están en la edad del pavo. Con un icono como Britney Spears (cuya imagen las bombardea por todos los frente) a la que idolatran y quieren emular, no es raro encontrarlas con unos pantalones que a duras penas tapan su zona púbica. Pero la moda es la moda y ellas, las niñas-mujeres (las Lolitas actuales como dicen ya varios expertos), no quieren entender las razones –que les parecen anticuadas– con que algunos padres quieren persuadirlas. Quizás si se les hablase de lo que opinan al respecto los psicólogos y psiquiatras que tratan a diario con las víctimas de abuso infantil se cubrirían un poco más. Ellos, unánimemente, han propuesto como una de las formas de prevenir delitos sexuales a menores el cuidado de la apariencia. Porque si bien el único culpable –en un intento de violación por ejemplo– sería el agresor y no la menor por muy ajustada que sea su ropa, hay que tomar todas las precauciones necesarias.

Pero si ella no es capaz de tomar conciencia de esto, para eso debe estar el adulto responsable. Para que le revise el armarios y le haga ver que el asunto no es trivial, que no se trata de lo que se lleva o no se lleva. Y que, en definitiva, las niñas deben vestirse como lo que son.