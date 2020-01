Lucha por derechos humanos

DISCAPACITADOS.

Algunas cosas verdaderamente relevantes para nuestro país podrán no tener el impacto de los carnavales, sin embargo, su trascendencia es tal, que no puedo menos que compartirlas con quienes anhelan una sociedad más justa. De ahí que pasemos entonces a destacar un evento de suma importancia que se desarrollará aquí en la capital panameña durante los días 28 de febrero y 1 de marzo próximos. Es la primera reunión del comité de la Organización de los Estados Americanos para la "Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad". En dicha actividad participarán delegados de la mayoría de los países del continente, interesados en erradicar de nuestra América el trato discriminador del que son víctimas millones de personas con discapacidad. En ese sentido, nos resulta de suma complacencia que naciones hermanas como México, y más recientemente Panamá (reformas de octubre de 2004) entre otras, le hayan dado rango constitucional a la discriminación por discapacidad; toda vez que esto supone la mayor tutela jurídica que un Estado de derecho puede darle a sus pobladores dentro del espectro de las garantías individuales.

De igual manera, en mi opinión como técnico, también es justo reconocer el decidido apoyo que la presente administración gubernamental le ha dado al tema de la discapacidad, ejecutando acciones inéditas, quizás no perfectas, pero que han incidido positivamente en el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias; poniendo a nuestro país a la vanguardia en esta materia. Hermanos de América, bienvenidos...! El trabajo será intenso, pues la comunidad internacional exige cuentas de nuestra labor y no permitirá que quede en letra muerta esta iniciativa, no obstante, a la vez confía en el elevado compromiso que les caracteriza.

El trato discriminatorio ya fue repudiado por atentar contra las etnias, el sexo femenino, la clase social, las ideas y creencias distintas; ahora es el turno de actuar de las personas con discapacidad, pero, sobre todo, de la sociedad en general.