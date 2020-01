ORGULLO DEPORTIVO.

En los últimos tiempos hemos demostrado ser un pueblo noble y fabuloso, en algunos lugares se dice que nadie es profeta en su tierra, pero aquí hemos demostrado que sabemos valorar el talento de nuestra gente, artistas y deportistas, hasta por encima de otras figuras de corte internacional; es decir, hemos desarrollado una cultura para apreciar y valorar lo nuestro, lo autóctono, lo que ha perfeccionado nuestro nacionalismo, complementándose en un sentimiento de integración que nos ha hecho fuertes. Esto se refleja en los niveles de desarrollo en el país, en el que han participado todos los sectores y todas las ideologías que comparten este bello territorio.

No es casual que contemos con figuras como Irving Saladino, Chemito Moreno o Pelenchín Caballero; tampoco es casual Mariano Rivera, Carlos Lee y Olmedo Sáenz, de ninguna manera pueden ser casualidad Nando Boom, el Rockie, Match & Daddy y recientemente Nigga, por dar unos ejemplos. No podría dejar de mencionar finalmente que este terruño nos dio uno de nuestros más excelsos y orgullosos talentos, el maestro Rubén Blades.

Todo esto nos enrumba hacia el futuro, un futuro sólido, cimentado sobre una integración inconmensurable. Son todos estos factores los que propician el momento, son todos estos elementos los que producen circunstancialmente el nacimiento de un fenómeno masivo llamado “La Marea Roja”.

No es solo una monumental masa de seres humanos nacionales o una gran colectividad de ciudadanos panameños; es una ola de sentimientos nacionales al unísono, es una marea de energía síquica panameña… La Marea Roja es nuestro nacionalismo puro, es el proyecto, la institución, el movimiento de apoyo al fútbol panameño que sin lugar a dudas nos llevará a la clasificación al próximo Mundial de Fútbol del 2010 en Sudáfrica. Los panameños sabemos que tenemos la selección de fútbol más completa de Centroamérica (con el respeto del Prof. Guimaraes), que tenemos los jugadores con más capacidad técnica individual de la región, que somos el país de Centroamérica con más jugadores de fútbol en el extranjero, y nada de esto, señores, es casual. No es casual que todos y cada uno de nuestros jugadores en la cancha sea una celebridad nacional, para nosotros, y una estrella internacional del fútbol en otras regiones del mundo.

Los tiempos, gracias a Dios, han cambiado y ha sido a nuestro favor el cambio. Nuestra niñez no grita al jugar fútbol en las calles, “gol de Pelé…” grita “gol de Garcés”, o gritan “gol de Matador o de Blas Pérez”; eso nos hincha el pecho y nos llena de orgullo. Es por esta razón, muchachos de la selección, que cuando ustedes están en la cancha, no están solos. Están sus hermanos, sus primos, sus amigos, el vecindario, todos muchachos, absolutamente todos los panameños. Cuando ustedes patean la pelota, la patean todos los panameños, cuando pelean una bola la están peleando todos los panameños, por eso muchachos, cuando ustedes están en el terreno, está Panamá y eso es el honor más grande que puede tener un nacional de cualquier país del mundo, ustedes son los agraciados y bendecidos por este istmo que queremos tanto. Ir al mundial no es un reto, es una misión de ustedes los seleccionados en representación del pueblo panameño, ustedes tienen el poder de Dios y de los panameños para hacerlo…