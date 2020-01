El currículo de Martín, el baile de Josemigue, la oratoria de Pichulo y la belicosidad de Ricardito

En su artículo, “Martín en Washington”, La Prensa, 14/9/03, Betty Brannan Jaén informa lo que en mi mente ha sido el plan de Martincito: Pasar agachado y aprovecharse de la alta membresía perredista, sentada o no en las bayonetas, para dar la impresión de que su triunfo el 2/5/04 es un hecho. Sus viajes al exterior son cuestión de imagen, puro flíntin como se dice en panameño.

Todos sabemos que tiene su diploma, creo que en administración de negocios, y el único laboratorio que se le conoce es haber sido gerente en un McDonald’s en Chicago. Ahora se habla de que está en el negocio de valores o inversiones. Sin embargo, desde un principio me pareció que no ha tenido verdadera experiencia práctica. En cuanto al campo de la política va por su segunda candidatura presidencial y la única explicación lógica de esto es que es hijo de su papá. Tal como la presidencia de Mireyita tuvo su base en su matrimonio con un fallecido líder carismático.

La parte más significativa del reporte de Betty es que a sus preguntas relativas al respaldo a la coalición de guerra contra Irak y a posibles futuras bases en el Istmo, Martincito actuó como un muy diestro Manolete y astutamente dijo que no quería especular. No puedo pensar mejor forma de pasar agachado. Este tipo de astucia política está muy bien, siempre y cuando el público en general no perciba el juega vivo que implica, particularmente si la practica sin parar. Creo que su ventaja en las encuestas irán mermando por esta razón.

Josemigue también tiene sus obvios problemas. Se ha manejado de la manera más comedida pero, tiene un enorme pero: Mireyita lo está tratando de ayudar y lo hace de la manera más obvia. Nada como cuando apareció para el cambio de partido de la legisladora de Darién. El baile darienita, por lo menos una imitación del mismo, por parte de Josemigue de nada valió; la presidenta mostró en TV y a todo color que muchas estrategias de un candidato que no despega, por mucho que trate, son po’ gu’to, y más si tiene que actuar a la sombra de la que se rumora que era dueña del HP-1430. Bueno, por lo menos se abstuvo hidalgamente de comprar la mansión de Punta Mala.

Cuchungo es punto y aparte. El hombre habla sin teleprompter, pero le va bien aunque a veces emite opiniones apuradas y hasta dudosas, ya que la opinión pública observa la naturalidad de sus palabras y hasta de sus gesticulaciones y juzga que su actuación es sincera. Por ello se mantiene bien en las encuestas y espero que mejore bastante; después de todo faltan todavía casi nueve meses para las elecciones de 2004.

Ricardito Martinelli parece ser el que puede darse el lujo de lanzar misiles no dirigidos porque va bastante rezagado en las encuestas. Lástima que nadie olvida que ha participado en los tres gobiernos post-invasión y eso hace fruncir el ceño a más de cuatro. Sin embargo, me llamó mucho la atención que cuando renunció del Ministerio del Canal, para lanzar su candidatura presidencial, todos sus “numerosos” colaboradores en ese “tremendo” ministerio (creo que eran 15 ó 19) fueron destituidos. ¡Qué poca altura hacia un ente que se supone que tenga mucho que ver con uno de nuestros principales activos, nada menos que el Canal!

Mientras tanto la debacle de la CSS, el desempleo, y la paupérrima situación económica siguen ahí, inmutables y aparentemente intocables. Pero bueno, pronto se acerca un respiro, comenzarán los festejos del centenario de nuestra República. No me sorprendería que inventen un reinado “Miss Centenario” a pesar de que el Figali Convention Center no pueda ser usado. Pero eso no tiene importancia, lo más probable es que celebremos un Carnaval y en este tipo de improvisaciones somos superiores. Pero, por favor, no olvidemos los ingentes problemas que merecen solución, con o sin comisiones de diálogos que de poco han servido.