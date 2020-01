Martinelli pide frenar empleo de 200 mil ilegales

RAFAEL PEREZ G. rperez@prensa.com Unos 200 mil extranjeros laboran en Panamá con un estatus migratorio ilegal, denunció ayer el candidato presidencial por Cambio Democrático (CD), Ricardo Martinelli, quien instó a las autoridades a sancionar a las empresas que contraten este tipo de mano de obra.

Martinelli, quien advirtió que su postura no debe ser interpretada como una actitud xenofóbica (odio a lo extranjero), manifestó que esos trabajadores extranjeros envían remesas de dinero hacia sus países de origen, lo que afecta la economía panameña y el circulante monetario en el país.

Este número de trabajadores, que según Martinelli carece del permiso laboral, no cumple con el pago a la Caja de Seguro Social ni se le descuentan las otras deducciones obligatorias, entre ellas el seguro educativo.

Si cada trabajador, calculó Martinelli, genera un promedio de 400 dólares mensuales, con 200 mil se hablaría de 80 millones de dólares mensuales; es decir, 960 millones de dólares anuales que deja de percibir nuestra economía.

El problema, a juicio de Martinelli, no se circunscribe solo a esto. Si la mitad de esa cantidad de dinero sale de Panamá y el resto se utiliza en los gastos de manutención en el país, serían 40 millones de dólares mensuales o 480 millones de dólares anuales que no circularán más en la economía nacional.

A eso habría que incluirle, que esa suma de dinero no genera impuestos para el Estado, debido a que son personas no habilitadas legalmente para trabajar. Es por ello, dijo, que no pagan impuestos sobre la renta, seguro social ni seguro educativo y los patrones tampoco reportarán a la Caja la cuota obrero-patronal.

Eso significa, de acuerdo con cálculos de Martinelli, que se dejarían de percibir 172.8 millones de dólares en concepto de seguro social y 26.4 millones de dólares en seguro educativo.

Si bien es cierto, dijo Martinelli, que la migración extranjera contribuye al fortalecimiento social, económico y cultural de un país, resulta imperioso igualmente que debe ser regulada de manera estricta con la finalidad de que se protejan los puestos de trabajo de los panameños que sí cumplen con las obligaciones legales.

Ante ello, el candidato presidencial propuso establecer una visa para los ciudadanos de países que atraviesen una crisis político-económica y se vean obligados a venir a Panamá; así mismo, verificar y sancionar a aquellas empresas que contraten extranjeros sin el permiso de trabajo correspondiente.