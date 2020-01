Mentirosos ‘de corazón’

CANDITATURAS POLÍTICAS.

Esto de la campaña política da, cuando menos, náuseas. Entre el montón de fotos de ilustres desconocidos que buscan la “sagrada papa” (no empiecen a patalear que no estoy hablando de religión), la sarta de mentiras con que nos inundan día tras día los candidatos a cuanto puesto existe, y la manera como los expertos en imagen nos venden como santas palomitas, a cuanta serpiente venenosa pueden, casi es necesario ponerse en un tratamiento crónico con ipecacuana para sacar del organismo toda esta basura con que nos alimentan, día tras día, tratando de convencernos de que, si no votamos por cada uno de ellos, seremos responsables de la destrucción de nuestra democracia, nuestra economía, nuestra nacionalidad y nuestro espíritu.

Podemos analizar uno por uno los candidatos a cualquier puesto y es bastante difícil conseguir alguno que pueda ser clasificado como una opción que represente realmente lo que el país necesitaría durante una de las etapas más importantes de su historia. Si bien es cierto que algunos han sido toda su vida saprofitos de la política y que no han producido nunca un dólar por si mismos (ojo, no se confunda con “para sí mismos”), los otros se han preocupado demasiado por producir dólares, pero ahora se ven en la necesidad de abrazar niños lombricientos, besar señoras gordas y caminar por barrios lodosos que nunca en su vida les interesaron los problemas que tenían.

Basado en las encuestas solo hay cinco posibles ganadores en las elecciones de 2009. Por el PRD Balbina Herrera o Juan Carlos Navarro, y por la oposición Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela o Alberto Vallarino.

Los demás candidatos parecen ser puro relleno. Así, lo más importante es ahora ganar las primarias. Según dicen, Balbina tiene los votos, pero Navarro la “estructura” (no se qué signifique esto, pero dicen que la tiene). Incluso, alguien me dijo que “si el día de las primarias llueve… gana Navarro”, si no, lo aplasta Balbina. Por el otro lado el asunto es un poco más complicado. Varela y Vallarino tendrán una reñida contienda para seleccionar el candidato panameñista.

Martinelli, no tiene problemas pues con un partido de su propiedad, nadie se atrevería a intentar siquiera cuestionar su candidatura. Lo malo es que, si las cosas se presentan como pintan hasta ahora Herrera será candidata del PRD, Martinelli de Cambio Democrático y Varela o Vallarino por los panameñistas. Y allí surge la gran incógnita: si la oposición dejaría a un lado sus mezquindades y se unirían para ir como un solo frente contra “la maquinaria PRD”. Personalmente lo dudo, pues el ego es el peor consejero en estos asuntos. No veo ni a Martinelli ni a Vallarino aceptando la vicepresidencia de una nómina unificada. Tal vez Varela aceptaría, pero dudo que su partido respalde una decisión de este tipo. Si esta necesaria unificación no ocurre, se le facilita mucho el camino al partido gobernante para perpetuarse en el poder como hiciera en su momento su role model: el PRI mexicano.

Si este negro panorama se cumple, gane quien gane por el PRD no se nos augura un futuro muy halagador. Por un lado, la “favorita” tiene un pasado de apoyo a los militares y sus delitos que aterraría a cualquier persona decente. No arrepentirse de nada, aunque incluya el no condenar lo ocurrido a Moisés Giroldi y sus colaboradores por su intento de golpe contra Noriega, o permitir la represión a manifestaciones pacíficas donde hubo asesinatos en San Miguelito (siendo la máxima autoridad del distrito) y regocijarse abrazada al dictador y a su presidente títere hablando de “sus dos Manueles”, por mucho que se vista de blanco, se codee con empresarios agradecidos por alguna que otra “concesión”, o viaje a sociedades capitalistas norteamericanas, es mucho lo que tiene que cambiar para vender esa imagen de demócrata con que ahora nos tratan de convencer.

Y miren que después de haber odiado tanto a los gringos y arrastrarse (literalmente) por el Parque Porras en una manifestación contra papá Bush, ahora haga lo mismo pero en New York para “tranquilizar” a lo más rancio del capitalismo gringo… se las trae. Además, el eslogan este “de corazón”, como cardiólogo les digo que no me convence. El alcalde: pues aún la mayoría de los panameños no tenemos idea como llegó al PRD, pero ahora resulta que él y su partido son lo mejor para el país.

Como si hubiera crecido en un hogar donde el torrijismo (sea lo que sea) se respiró y admiró desde el mismo día del golpe. Mientras, se mantienen contratados por el municipio varios funcionarios de su equipo de campaña, lo cual se defiende como si no tuviera nada de irregular. Señor, permítame disentir. La transparencia tiene que demostrarse con acciones y no solo con retórica prefabricada.

Mientras todo esto ocurre, se escuchan argumentos tan absurdos como “si todo eso es cierto… ¿por qué nadie ha presentado pruebas ni se ha abierto una causa criminal?”. Francamente, el cinismo de esa aseveración es nauseabunda. Gracias a las inmunidades, fueros electorales y quién sabe cuántos otros recursos, es prácticamente imposible investigar a ningún funcionario público. Y una vez que dejan el gobierno, siempre les queda la opción de ser diputados del Parlacen para tener otros cinco añitos de inmunidad.

Así, mientras nos inundan con todo tipo de mentiras, financiadas por gente que debiera usar su dinero para donarle al Hospital del Niño y no para patrocinar clientelismo, somos testigos de terribles irregularidades en la cinta costera, donde se da una compensación por afectar un derecho al que ya no se tiene derecho o nos tratan de convencer que los dueños de yates deben tener sus cajoncitos en un terreno de dos mil dólares el metro para que no tengan que mudarse.

Como decía Rubén Blades en Maestra Vida: Cada cuatro años se aparecen/cargando niños por el barrio/prometiendo, saludando/el voto buscando (y robando)/el voto buscando (y engañando)…