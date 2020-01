PROPUESTA.

Como sacerdote católico hago saber a mis lectores que en mi Iglesia, y pienso que también en otras que siguen el cristianismo, se celebra en septiembre "el mes de laBiblia".

En ese tiempo se subraya la lectura de la Sagrada Escritura. Y no sólo se lee sino que se conversa y se ora en base a nuestro texto sagrado. Por lo tanto así, en términos generales, no me puedo oponer a que durante un mes se considere la Biblia de un modo especial.

Pero, considerando la pluralidad de creencias religiosas que conviven en nuestro país y, a pesar de reconocer que los cristianos somos más o menos el 90% de la población, me atrevo a presentar una alternativa al "mes de la Biblia" que se discutirá próximamente como anteproyecto de ley en nuestra Asamblea de Diputados en la Comisión de Educación. Lo que se pretende aprobar en la Asamblea es que la lectura de la Biblia se promueva en nuestra sociedad total que, religiosamente, lo repito, es pluralista.

Mi propuesta consiste en que se establezca por ley un mes de los valores humanos a través de los textos sagrados de las diversas religiones e incluso a través de algunos textos no sagrados pero de profundo contenido humanista y espiritual.

¿Cómo se podría hacer esto? Un día, por ejemplo, dedicarlo a la solidaridad humana y dar a conocer lo que dicen de ella los textos más significativos de la Biblia, del Corán, del budismo, de la religión kuna y así de otras religiones y también algunos textos laicos.

Otros días se podrían dedicar a la fe, a la justicia, al amor familiar, al respeto por la naturaleza, a la paz del corazón y la paz social, a la tolerancia y al respeto, a la búsqueda de la verdad y del bien, a la honestidad y así a un sinfín de grandes valores humanos.

Pensamos que de lo propuesto podrían brotar nuevas iniciativas que superarían al mes de los valores y religiones. Se trataría de dejar de estarnos quejando de tantos antivalores que ahora vemos en la juventud y en la vida adulta y pasar a acciones positivas, comenzando desde la niñez.

El autor es sacerdote