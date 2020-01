Miedo a la libertad

Es sencillo. Más bien elemental. Infantil casi. Si alguien nos pidiera un símbolo de la libertad, lo primero que se nos vendría a la cabeza sería un pájaro. Pequeño, hermoso, tierno y frágil. Pero huidizo. Tanto, que solo los barrotes de una jaula logran que pliegue sus alas y que niegue la esencia de su ser.

Ninguno de los políticos franceses que se han presentado a las elecciones presidenciales tiene la gracilidad de un pájaro. Eso es cierto. Ni Chirac se parece a una alondra, ni Jospin a un mirlo, ni Le Pen a una golondrina. Son... eso, hombres y políticos. Pero si pienso en la libertad, huidiza y frágil como un ave, es a causa del derrotero que han tomado las cosas en Francia.

La primera sorpresa fue que el socialista y hasta ahora primer ministro Leonel Jospin no alcanzara más que un tercer lugar en las elecciones con el 16% de los votos, y que haya quedado, por tanto, fuera de la jugada. Las causas, dicen los entendidos, han sido la dispersión de la izquierda y la altísima abstención (el 29%), que no es más que el castigo que imponen los decepcionados, que no son pocos. Pero la auténtica sorpresa, y la alarma, la ha producido el que se haya colocado en un segundo lugar, con el 17% de los votos, el ultraderechista Jean Marie Le Pen, que el 5 de mayo, en una segunda vuelta, disputará el palacio del Elíseo a Jacques Chirac, quien obtuvo apenas el 20% de los votos.

Todo parece indicar, que tras el fracaso de Jospin, y apenas recuperados del estupor, los líderes franceses de todas las tendencias, con excepción de la ultra derecha, han hecho frente común para apoyar a Chirac en la segunda vuelta e impedir el triunfo de Le Pen, a lo que se han unido las múltiples manifestaciones en su contra que se han convocado en varias ciudades.

Sin embargo, pase lo que pase el 5 de mayo, el asunto es para meditar y para morirse de pánico. Jean Marie Le Pen es racista, xenófobo, antieuropeo y anticomunista, cuando ya no hay casi comunistas a los que culpar de nada, y se confiesa “socialmente de izquierdas, económicamente de derechas, y nacionalmente de Francia", sin que se pueda explicar, según escribiera un corresponsal español en París, cómo se cuadra ese círculo financiero e ideológico.

Durante la campaña, Le Pen tuvo buen cuidado de no repetir las palabras que había pronunciado en otras ocasiones, cuando habló de “la desigualdad de las razas” y llamó “leproso” a un paciente de sida. Sin embargo, en un país donde los problemas de la inmigración y de la seguridad ciudadana son considerables, Le Pen se prepara para celebrar por todo lo alto, y a los acordes de La Marsellesa, la fiesta de Juana de Arco, que siempre es bueno invocar el nacionalismo y la historia patria cuando se persigue una presidencia.

Pese a que los sondeos dan a Chirac, el actual presidente, un aplastante 80% de los votos en la segunda vuelta, frente al 20% que él obtendría, no hay que desestimar a Le Pen y a todo lo que representa.

¿Qué hace posible a que estas alturas, y tras lo que vivió Europa en el siglo XX, un sector del electorado francés vote por un hombre semejante? Sin olvidar el desgaste de la democracia y la desilusión que ello conlleva, solo se me ocurre una respuesta: la gente tiene miedo, se siente perdida y desprotegida, y a lo que le tiene miedo es a la libertad. Unos, ya se sabe, se sienten más cómodos tras los barrotes de una jaula, donde ni siquiera hay que pensar qué derrotero seguir (basta con seguir instrucciones), mientras que otros sienten que la libertad y los derechos ajenos amenazan los límites confortables y domésticos de lo conocido, y como está demostrado que la democracia, la pluralidad y la apertura a un mundo sin fronteras son también susceptibles de abuso y de corrupción, muchos prefieren un orden dictatorial y ciego (como el que impondría Le Pen), a asumir con valentía los riesgos y defectos de la libertad.

En Panamá solemos darle poca importancia a los vaivenes de la política europea. Creemos que nos resfriamos solamente cuando Estados Unidos estornuda, y que nada de lo que pase en el resto del mundo nos afecta. Pero nos equivocamos. Si bien el fracaso de Jospin no deja de ser una tremenda bofetada para la izquierda francesa, que se verá obligada a enmendar el rumbo si pretende sobrevivir, el triunfo de la ultra derecha es un claro aviso de alarma para todos. Y para los panameños también.

La gente comienza a tener miedo a esta libertad que beneficia a unos y empobrece a la mayoría, que condena el robo del humilde y perdona el desfalco del rico. Y como en río revuelto los pescadores son los que ganan, ese miedo es aprovechado por grupos dogmáticos que, solapadamente, van construyendo alrededor del ser humano una jaula de prejuicios donde no haya preguntas porque ya se saben las respuestas. Así, el prisionero no será sobresaltado por ideas nuevas ni dispares ni por seres diferentes o extraños. Y menos por voces disidentes. Hasta el ruiseñor guardará silencio porque de miedo se murió la libertad.

La autora es correctora de La Prensa