Misiva al futuro mandatario del país

PREOCUPACIONES

Que tal si le dijera señor Presidente, que en este país existimos panameños inteligentes, con cierto grado de cultura logrado en base al estudio y a la experiencia. Quienes al igual que usted vivimos en un país capitalista, en donde debido al sistema competimos unos contra otros para obtener una ganancia económica, para tener una vida digna y llena de la mayor cantidad de lujos posibles, olvidándonos o mirando hacia otro lado, como cuando gastamos 4.8 millones en unos carnavales en la capital. A igual que miramos a otro lado, como cuando se muere un niño pobre infectado por parásitos en una comunidad también pobre en los campos o montañas de Veraguas.

Que tal si le dijera señor Presidente, que también hay panameños con cierto nivel cultural e inteligentes que observamos con impotencia cómo continúa la ola de codicia, corrupción y el desgano por el bienestar de la mayoría de la población de nuestro país.

Que tal si le dijera señor Presidente, que cada gobierno en este mundo –sea capitalista, socialista, fascista o comunista– tiene un sistema monetario como base de su economía y que China, por ejemplo, no es menos capitalista que Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de estos sistemas de gobierno ha podido llevar a sus pueblos a erradicar, por completo, la pobreza o el hambre en sus naciones.

Que tal si le dijera señor Presidente, de que soy un panameño más, sin doble nacionalidad, un panameño que me importa con el dolor ajeno, pero al estar sujeto a este régimen, en donde necesito competir contra mi prójimo, al igual que lo ha hecho usted toda su vida para darle a su familia una vida digna y sin privaciones, sigo manteniendo la misma meta y veo el mismo horizonte que cada ciudadano de este país.

La distribución de la riqueza en nuestro sistema capitalista está regida por la herencia, y la habilidad de poder captar la mayor cantidad de dinero circulante. Los bancos se enriquecen por la deuda de los pueblos. No dejemos que lleguen los asesinos económicos de antaño a robarnos nuestra soberanía. No venda nuestro país al banco mundial o al FMI o lo que es lo mismo, no nos venda a la Reserva federal de Estados Unidos. Ya tenemos una deuda con la ampliación del Canal. Espero en Dios, que Panamá sea capaz de pagar ese préstamo, sin que quedemos refinanciando o que seamos obligados a privatizar todos nuestros servicios públicos incluyendo el de salud, vendiéndolos a los poderes económicos extranjeros.

Que tal si le dijera señor Presidente, que las propagandas dirigidas a los menos cultos, a los menos instruidos, nos insultan a la minoría educada de este país. Sé que la estadística habla de un porcentaje alto de personas sin educación, y de que por esto las propagandas se dirigen básicamente a este tipo de televidente u oyente, pero recuerde que el resto de los ciudadanos educados lo estamos viendo, y nos lesiona nuestro intelecto el ver cómo se engaña a un pueblo ignorante que solo tiene la esperanza y la fe que tuvo igualmente cinco años atrás.

Que tal si le dijera señor Presidente, que para no tener remordimientos, y poder estar tranquilo con su conciencia y con su Creador, sería bueno que recapacitara al tomar posesión de la silla presidencial y se pusiera la mano en el corazón y le devolviera a todo ese pueblo que creyó en usted algo de esa riqueza que lo llevó a tener todas las comodidades que tiene actualmente, pues ese mismo pueblo fue el que lo hizo rico en capital. Seamos un país capitalista, pero sin un capitalismo salvaje, pues esto nos lleva a otros rumbos, como Venezuela, que después de varios gobiernos capitalistas corruptos se transformó en un sistema socialista y lo que es peor aún, dictatorial.