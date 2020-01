Necesitamos más áreas verdes de uso público: Ricardo Brown Salazar

VIDA AL NATURAL.

Tras dos años de vivir en la ciudad de Gainesville, por razones de estudios, hago un análisis de los efectos de la globalización, el libre comercio y las políticas nacionales para la conservación y uso sostenible de los recursos forestales en Darién. Reflexiono y analizo algunos de los aspectos positivos de lo que he visto y experimentado hasta el momento en esta ciudad.

Primeramente quiero mencionar que la Universidad de Florida (UF) cuenta con espaciosas áreas verdes con grama, árboles, bancas y mesas estilo picnic, que brindan el espacio necesario para sentarse a estudiar bajo los árboles y no en medio de edificios apretujados o desérticas plazoletas de cemento, desde las que se escuchan a los desesperados conductores pitando y los gritos de “pavos” anunciando rutas desde los obsoletos, oxidados y destartalados buses diseñados para el transporte de niños, no de adultos.

Al igual que la mayoría de nuestras universidades, UF tiene serios problemas de estacionamiento. Un remedio a esta situación ha sido habilitar una red de ciclovías en toda la ciudad, lo que solucionó en parte, no solo el problema del estacionamiento en la universidad, sino que también ayudó a mejorar el tránsito vehicular en toda la ciudad.

Cabe destacar la estricta aplicación de la ley que prohibe estacionar los automóviles en las ciclovías y aceras, siendo los infractores multados y/o remolcados con grúa a un corral.

Por todo Gainesville se pueden ver los árboles, las ardillas, las aves y en ocasiones a mapaches y armadillos. Los parques y las áreas verdes de uso público están por doquier, y no hablo de parquecitos llenos de monte con dos columpios rotos y bancas mohosas, me refiero a parques bien cuidados, llenos de árboles y vida, que van desde parquecitos con el tamaño de un lote residencial hasta áreas protegidas similares al Parque Metropolitano, dando como resultado que prácticamente a cualquiera hora por toda la ciudad se vea gente haciendo ejercicio yendo y viniendo de las numerosas áreas verdes de uso público.

También se aprecian jardines bien mantenidos en las isletas de las calles y avenidas, aceras amplias, seguras y con rampas para sillas de ruedas. y basureros no desbordados con basura de varias semanas.

El transporte público opera con horarios estrictos que se publican en un panfleto y por internet. El 100% de los buses cuenta con acceso a personas en sillas de ruedas y con capacidad para llevar hasta dos bicicletas. Son cosas que me han llamado la atención, pero lo más remarcable es la cantidad de casas y áreas residenciales que colindan con las numerosas áreas verdes de uso público, que a diferencia de las nuevas barriadas pseudoecológicas que ahora tenemos en Panamá, estas no tienen un muro perimetral, lo que permite a los animales circular libremente. No tiene sentido pretender vivir en contacto con la naturaleza, si le bloqueamos el paso a los animales silvestres que viven en ese entorno natural que queremos como patio trasero.

En Panamá cada vez más personas se están organizando a favor de la conservación de nuestro entorno natural y la búsqueda de una vida digna. Con ese fin se apoyan en la herramienta del internet, que facilita a los interesados encontrarse con personas con metas afines. Un ejemplo ha sido www.ecored.net desde 2002 y ahora, a través de Facebook, donde nacen cada día nuevos grupos con objetivos propios, como es el caso del grupo “Potenciales para parques en PTY” que busca rescatar los lotes sin edificaciones que aún quedan en nuestras ciudades para convertirlos en parques de uso público.

Finalmente quiero concluir aclarando que cualquier similitud de la ciudad de Gainesville con la ciudad jardín de Clayton y otras áreas revertidas, antes que los depredadores empezaran a quitarles lo verde haciendo más difícil ver a los tucanes, venados, perezosos, gato solos y otros animales, no es pura coincidencia.