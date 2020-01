Recientemente se destaparon en Managua varios escándalos sobre supuesta corrupción en las altas esferas de su gobierno anterior. Encabezan ese doloso hit parade el ex presidente Arnoldo Alemán y varios miembros de su rémora inmediata durante su mandato. Súbitamente desfiló en mi mente un reprise de las experiencias que viví en ese hermano país istmeño durante una asignación laboral por casi un año. Nicaragua y Panamá, a grosso modo, tienen mucho en común al mismo tiempo que dramáticas diferencias. En ambos países los ciudadanos corrientes son, por lo general, de buenos sentimientos y su día a día no les causa estrés. Sin embargo, esa nación tiene una fracción de nuestro PIB, al mismo tiempo que ellos nos eclipsan en lo a que buena cocina, poesía, óleos, estoicismo y en cuanto a cortesía común hacia el prójimo se refiere. No solo nos une esa idiosincrasia, sino esas docenas de matrimonios binacionales que hacen patria aquí en nuestro Panamá. También nos identificamos en ese envidiable joie de vivre que los países desarrollados desearían tener en sus escasos momentos de ocio. Además, lamentablemente, nos une la triste realidad política de que ambos contamos con un dúo caudillismo partidista; ellos con sus liberales y sandinistas, mientras que nosotros tenemos a los arnulfistas y al PRD. Estos cuatro se alternan democráticamente el poder presidencial cada lustro y generalmente pactan en no llevar a los juzgados los suyos que se enriquecen durante su corto reinado. Además, becan eventualmente a sus respectivos dirigentes en el PARLACEN y así evitan una situación engorrosa por su usual conducta indebida ante nuestro siempre tercermundista erario nacional. En resumen, los nicas están pasando actualmente por una introspección cívica de sus instituciones y órganos constitucionales, de la que los panameños debemos rogar que nos provoque lograr algo parecido próximamente por estos lares.

Durante todas las campañas electorales que recuerdo en mis 42 años de vida, siempre escuché la misma promesa: que el candidato, de ser elegido, lucharía denodadamente contra la pobreza y la corrupción. Sin embargo, y como diría Winston Churchill, “los hechos son cosas tercas e innegociables”. La brecha entre el rico y el pobre se hace aquí cada año más grande, mientras la corrupción no se puede cuantificar ni juzgar debido a la ascendiente dinámica que cada gobierno saliente nos alucina con su conspicua impunidad. Por último, nuestra honorable Asamblea Legislativa correría la misma suerte que Sodoma y Gomorra del bíblico beduino llamado Lot, al no encontrar hoy más de cinco disputados panameños suficientemente honorables para rescatar el Palacio Justo Arosemena de un fulminante ocaso.

Afortunadamente, y como decía mi querido papá con ese entrañable acento sajón a sus cinco hijos cuando estábamos en sobremesa: “a kaada chanchiitto le chega zu San Marrtin”. El pueblo nica ya se hartó del mismo ciclo de promesas y de la constante emergencia de nuevos ricos durante cada administración presidencial. No somos entonces el único país en donde, por lo general, el que no da pie con bola en el sector privado se arrastra ante figuras influyentes para ser nombrado temporalmente (por contrato temporal) en el sector público o en el mismo Gabinete. Ya empotrados, estos optan por hacer piñata de sus funciones, en vez de patria.

En conclusión, yo diría que los centroamericanos nos estamos volviendo inconformes con el irrespeto que nuestros gobernantes les tienen a sus electores. Además, veo cómo aparecen súbitamente héroes anónimos dentro de nuestros tres órganos constitucionales que desean altruísticamente denunciar a sus superiores administrativos.

Nicaragua fue sometida a toda fauna de gobiernos. Se caló a las marionetas posterior a su independencia por más de un siglo, entonces al somozismo y sus eternas secuelas, un soberano terremoto, una seria guerra civil, un gobierno sandinista, un sitio económico, una contra y recontra, a Arnoldo Alemán, al huracán Mitch, y aún así veo al nica común echando hacia adelante con un estómago más vacío que ayer, pero siempre con su frente en alto.

Hoy, y espero que no solo sea hoy, pongo una mano sobre mi corazón y con la otra levanto una copa de pinolero y le deseo a los cuatro vientos “bon chance, ingeniero Bolaños, full steam ahead, jodido”. Espero que nosotros aprendamos de esta experiencia nica, que nadie está por encima de la ley y que nadie es impune. Ruego que esas equitativas brisas democráticas nicas cumplan próximamente su cometido, y que también lleguen esas corrientes a nuestro Panamá.