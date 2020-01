Cuando el Niño Dios llegaba

Es precisamente a él a quien debo uno de los recuerdos más hermosos de mi infancia cuando la Navidad, que apuntaba siempre escasa de regalos, se convertía en un derroche de fantasía y felicidad.

Cada 24 de diciembre nos acostábamos a dormir con la ilusión de que el Niño Dios (entonces no se hablaba de Santa ni de trineos) se acordara de nosotros. Mis hermanos mayores, Pepe y Jorge, ya sabían que no llegaba tal Niño, y que solo contábamos con el esfuerzo de nuestra madre. En casa no había cena especial de Navidad. Tampoco era una noche muy alegre, pues mi madre siempre lloraba la ausencia de mi padre (como lo hizo cada Navidad hasta el día de su propia muerte). Aún así, María Elena, Javier y yo estábamos felices con la llegada de la Navidad. Sabíamos que el Niño siempre nos dejaría algo, aunque fuera pequeño.

A la mañana siguiente nuestro mundo se iluminaba. Allí estaba el regalo de Navidad de nuestro hermano: un nacimiento que ocupaba la mitad de nuestra sala. Ahora, un nacimiento que ocupe la mitad de la sala puede ser realmente pequeño, pero no lo era entonces para nosotros. Vivíamos en el casco antiguo, en un viejo caserón de grandes habitaciones, por lo que nuestro nacimiento era realmente espectacular; unos 20 pies de largo con una profundidad que mi hermano aprovechaba para desarrollar lo que hoy veríamos como una tercera dimensión rudimentaria. Todo detrás de un marco trabajado con papel manila, pulcramente pintado, igual que en las escenografías que años más tarde construiría. Mi hermano dibujaba paisajes, construía casas, puentes y lagos de fantasía. Y todo en una sola noche de desvelo, con la ayuda de mi madre. Nunca faltaba una figurita nueva de las que mi mamá compraba; “vienen de España”, nos decía.

Mucha gente nos visitaba durante esos días. Contemplaban admirados nuestro nacimiento. Eran visitas cortas; no había donde sentarse. Sillas, mesas, bancos, todo mueble que no se requiriera para dormir o para comer quedaba en cuarentena debajo del nacimiento. Así era hasta pasado el 6 de enero cuando el nacimiento, desarmado cuidadosamente, volvía a su sitio. Había muchos otros nacimientos en mi barrio; algunos verdaderamente grandes, pero ninguno como el mío.

La imagen de aquel nacimiento perdura en mí mucho más que cualquier juguete que haya recibido. No tengo el ingenio ni la habilidad artística de mi hermano, así que nunca he podido hacer un nacimiento igual para mis hijas. Cada Navidad lo recuerdo y secretamente espero que al levantarme el 25 de diciembre lo encuentre, imponente, esperándome.