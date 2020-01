Nueva York inaugura museo de sexo

NUEVA YORK (DPA) — Una ciudad curiosa y divertida, horrorizada o interesada asistirá mañana sábado a la inauguración oficial del primer Museo del Sexo de Nueva York, que pretende concentrar toda la información relativa a la historia, la evolución y el significado cultural de la sexualidad humana.

Las puertas de este edificio de varios pisos, ubicado en el extremo sur de la Quinta Avenida de Manhattan y bautizado “MoSex”, se abrirán el sábado con una exposición titulada NYC Sex: How New York City Transformed Sex in America (“Sexo neoyorquino: Cómo transformó Nueva York el sexo en Estados Unidos”). Este museo intenta preservar y presentar la historia de la sexualidad humana a través de distintos temas como la evolución sexual de las comunidades, los tabúes religiosos o culturales, la pornografía y la homosexualidad.

Entre sus colecciones se ha incluido unas 400 películas de super 8, 770 videos, mil 500 revistas, muñecas y fotografías, entre otras cosas.

Ideado por Daniel Gluck, un experto en software de 34 años que trabajó en el proyecto durante cuatro años, el museo ha contado con el asesoramiento histórico de 15 profesores de historia y expertos de universidades como Columbia, Nueva York, Chicago y California, entre otros.

La exposición NYC Sex: How New York City Transformed Sex in America conducirá a los visitantes -que deben ser mayores de 18 años obligatoriamente- a través de la detallada historia de las “subculturas sexuales de la ciudad”, explicaron los organizadores.

Pese a que la entrada costará nada menos que 17 dólares (entre cinco y siete dólares más que otros museos), los organizadores dijeron que parte de las ganancias de esta muestra estarán dedicadas a instituciones que se dedican a la investigación de la homosexualidad y a la investigación sobre el sida.