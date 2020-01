Nuevo presidente, nuevas esperanzas

FUTURO GOBIERNO

En menos de dos meses y medio tendremos un nuevo presidente electo que regirá los destinos de nuestro país en el próximo quinquenio. Como es común, la población renueva su espíritu de esperanza. La esperanza es como un alimento para todo ser humano; cuando se pierde, se desvanece el interés por vivir. Cuando la desesperanza invade a la población en su conjunto, es cuando los falsos mesías se aprovechan.

El presidente que tomará posesión el próximo 1 de julio tiene grandes retos, que van más allá de resolver los problemas de inseguridad, transporte, salud, educación y la situación de la crisis financiera que repercutirá en algún grado, principalmente, en los dos primeros años del nuevo gobierno. Pero el principal reto estará en devolverle a la gente la confianza en las instituciones democráticas, de la que hoy todos desconfiamos; su imagen es de tal descrédito que ha debilitado nuestra reciente democracia.

La credibilidad del Poder Judicial es el primer reto que tiene el próximo presidente. Es claro que tiene independencia, que es necesaria, pero esa no es excusa para no hacer nada. Los candidatos deben señalar cómo van a acabar con la percepción de corrupción y parcialidad que proyecta el sistema judicial. La designación de los magistrados, la rendición de cuentas de los jueces, la exigencia de una serie de herramientas para la transparencia judicial, son iniciativas que el Ejecutivo puede y debe promover. No es inmiscuirse en sus funciones, es la responsabilidad de un presidente, para que su pueblo sienta que hay justicia.

La otra institución que debe rescatar su credibilidad es la Asamblea Nacional. Este es el principal órgano del Estado, es el representante de todos nosotros, el pilar de la democracia. El próximo presidente tendrá que utilizar toda su capacidad de liderazgo para que, en conjunto, con los diputados, hacer los ajustes necesarios para que la percepción que se tiene con ese importante órgano cambie. Esta tarea es muy importante para consolidar nuestra democracia, porque se ha llegado a tal extremo que muchos piensan y expresan el deseo de clausurarla, sin darse cuenta de que se está cercenando a la democracia, pero esto no es más que el resultado de la percepción que se tiene.

La otra tarea del próximo presidente es investigar las fortunas que han obtenido una serie de políticos, sin justificaciones creíbles. Es una acción no muy compleja. ¿Cuánto es su patrimonio? ¿Cuáles han sido sus ingresos? ¿Cuáles han sido sus declaraciones de renta?, todo esto en los últimos 20 años. Las obras físicas son importantes, pero pueden estar seguros de que lo que determina la calificación de un gobierno es la percepción que se tiene de sus actuaciones y la transparencia con que se gobernó. No se puede fallar, de lo contrario en 2014 aparecerá un mesías, con un discurso “creíble”, porque tendrá un campo fértil para hacerlo. Ojo con esto, porque lo que está en juego es nuestra estabilidad democrática.