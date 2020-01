La OEA, el silencio de los indiferentes: Franklin Jesús Paulino Tapia

FALTA DE LIDERAZGO

Finalmente se pronunció la Organización de Estados Americanos (OEA) en relación a la crisis venezolana. El resultado: una resolución tibia y benevolente inclinada hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

La OEA, dice el texto de la declaración, “Reconoce, respalda plenamente, y alienta las iniciativas y los esfuerzos del Gobierno democráticamente elegido de Venezuela y de todos los sectores políticos, económicos y sociales por continuar con el proceso de diálogo nacional”. Habría que preguntarse: ¿a qué proceso de diálogo nacional se referirá la OEA?

En una votación con un resultado de 29 a 3, Panamá, Estados Unidos y Canadá fueron los únicos países que votaron en contra y criticaron la parcialidad del texto hacia el Gobierno venezolano.

Mucho más importante que el decepcionante pero esperado resultado de la reunión de la OEA sobre el problema, es la demostrada falta de liderazgo y autoridad de esta organización que, claramente dividida, ha mantenido silencio sobre la situación de violencia, violación de derechos humanos, asesinatos, torturas, clausura de medios de comunicación y encarcelamiento de opositores políticos en ese país.

El resultado de la reunión de la OEA suma un tanto a su creciente desprestigio y deja en evidencia, una vez más, la fractura existente entre los países miembros y el dominio de Venezuela en la región.

Por esa ya intolerable inoperancia en lo referente a la solución de los conflictos internos o externos de sus miembros; por su funcionamiento como un club de reuniones, cenas y cocteles, en donde se acuerda defender los intereses de quienes gobiernan en vez de proteger a los pueblos y sus derechos, la OEA debería dejar de existir.

Aun sin un resultado favorable de la reunión de la OEA, Panamá prendió la mecha (o al menos una vela) y como panameños deberíamos sentirnos orgullosos; porque no guardamos silencio cómplice ni nos mostramos indiferentes ante el sufrimiento del pueblo vecino; después de todo, hay que recordar que Venezuela hizo lo mismo en 1989 en nuestros momentos de crisis.

Por su parte, Rafael Correa, Presidente de Ecuador, tildó de “insolencia” la iniciativa de Panamá de llevar el problema de Venezuela ante la OEA y ya anunció que el 12 de marzo se reunirá la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Chile, para tratar la situación actual del país.

El presidente Correa dice haber consultado a Nicolás Maduro para saber si estaba de acuerdo en que se tratara el tema en dicha reunión. Obviamente, Maduro celebró la iniciativa y no hay que saber mucho de política para deducir cuál será la declaración final de la Unasur sobre la crisis venezolana: “apoyo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro”, lo que le daría carta libre para continuar aplastando a la “oligarquía venezolana” y a los “fascistas” que, dice Maduro, conspiran para desestabilizar su gobierno y quieren acabar con los cambios sociales iniciados por Hugo Chávez.

Maduro debe pensar que es difícil saber, desde afuera de Venezuela, si los estudiantes y las mujeres que han salido a las calles en manifestaciones multitudinarias pertenecen al grupo de los oligarcas o al de los fascistas que tanto lo atemorizan y contra quienes vocifera.

¿Leopoldo López (el líder opositor encarcelado), los medios de comunicación cerrados, los empresarios y los dueños de tierras expropiados y los periodistas de CNN sacados del país, pertenecen al grupo de los fascistas? ¿O será, como dice Mario Vargas Llosa, que el sucesor de Hugo Chávez no entiende el significado de la palabra fascista?

¿Serán fascistas los venezolanos que se quejan de no tener ni papel higiénico para limpiarse gracias a las políticas económicas impuestas por el Gobierno?

En Cuba también les falta papel higiénico, pero para ese fin los cubanos pueden usar el Granma (periódico de la dictadura). Los venezolanos no se pueden dar ese lujo, porque no tienen papel ni para imprimir periódicos, pero claro está que eso no es culpa del Gobierno, debe ser culpa de la oligarquía... y de los fascistas.