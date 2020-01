Obreros... ¿de la construcción o de la destrucción?

SUNTRACS.

Por razones profesionales, me tocó conocer la Compañía Minera Santa Bárbara, en Honduras; donde quedé muy impresionado de las instalaciones, nivel de vida de la comunidad y satisfacción laboral de sus trabajadores. En una fiesta, compartí con la gente, cuyo entusiasmo se desbordaba al compás de la canción de moda: Sopa de Caracol.

El material que producía la mina era nada menos que materia prima para los chips de las computadoras. Se respiraba un aire de prosperidad y confianza en el futuro con su tesoro.

Un par de años después, me invitaron a ver lo que quedaba del lugar y comprobé, horrorizado, que se había convertido en un pueblo fantasma, con habitantes tristes y derrotados, las instalaciones sucias, llenas de basura, la hierba crecida, en las piscinas y canchas de fútbol, las calles sombrías, la gente pasando penurias por la falta de trabajo. Un sindicato extremista (ultraizquierda o ultraderecha los dos polos son igualmente peligrosos), cansó la tolerancia de la empresa canadiense con sus exigencias inflexibles y desmedidas, por lo que se abandonó el proyecto y todos perdieron. En ese lugar mencionar al sindicato era palabra sucia. Se le recordaba con un profundo odio.

Cuando estudié una maestría en Francia, la materia electiva que tomé fue Sindicalismo en Latinoamérica donde tuve contacto con dirigentes argentinos, chilenos, uruguayos y paraguayos. En París conocí a esos refugiados políticos, a quienes no les quedaba otra que enseñar/denunciar en las universidades europeas, los regímenes dictatoriales y genocidas de sus países sudamericanos, donde las desapariciones y mortal represión impedían que vivieran en su tierra.

Toda mi vida he apreciado lo que significa estar organizados para defender a los más débiles de los abusos de los empresarios codiciosos. Innegable que si no hubieran muerto los Mártires de Chicago, un 1 de mayo, probablemente el mundo estaría trabajando 16 horas diarias, sin ninguna garantía ni derecho humano. Las conquistas que le debe la humanidad a los sindicatos son vitales para el avance de la equidad en nuestra civilización.

La situación en Panamá tiene una lectura que impone seria reflexión. Primero que todo, en un país donde la democracia alienta que libremente te adhieras o no a una causa u organización, por los beneficios que derivas de ello, no es compatible con el concepto de "sindicato único". Las consecuencias de este monopolio del Suntracs están a la vista: A) Un poder que se exhibe como reto a la autoridad constituida, un comportamiento vandálico, agresivo y poco civilizado. B) Un irrespeto a los derechos de los demás, quienes se sienten secuestrados por los sindicalistas que nos impiden la libre circulación y cumplimiento de nuestras responsabilidades. C) Un deterioro de la economía personal (gasolina, tiempo, productos )y del país. D) Un ejemplo de lo que es dirimir las contradicciones o problemas, en forma radical, sin haber pasado por la mediación. (En Panamá tenemos excelentes centros de mediación).

Antes de que me lo digan, acepto que algunos funcionarios de nuestros últimos gobiernos han fallado en dar modelos adecuados de honradez, cordura, transparencia y justicia. Aún así, las condiciones permiten la libertad de expresión y el derecho a disentir. Se percibe una justicia amañada y caprichosa, se siente que algunos diputados y otros funcionarios están muy por debajo del nivel de credibilidad, decencia y sentido común que ameritan sus cargos. Sin embargo, la economía avanza, aunque arrastrando un nivel de pobreza innecesario.

Podríamos enumerar todos los males de la sociedad, en Panamá o cualquier otro país, como sabemos también se dan. Es parte del crecimiento y de la evolución. Nunca existirá la sociedad perfecta y así como los ensayos comunistas fracasaron, con las secuelas fatales que sabemos quedaron, el socialismo europeo pugna por dar igual derecho a la salud, la educación y trabajo a todos.

También conocí de primera mano a Coosemupar, la cooperativa de bananeros de Puerto Armuelles, donde los trabajadores con dignidad han recurrido a medidas heroicas como vender la chatarra para comprar herramientas de trabajo, adoptar una línea de producción para trabajar los domingos, etc. como acciones que reflejan su instinto de conservación, ante el desastre dejado por el dirigente sindical Morris, (quien como Fidel Velázquez en México se entronizó en la dirigencia por 50 años) y negoció en nombre de más de mil obreros y obreras un contrato leonino con la compañía trasnacional; de manera que producir una caja de banano cuesta alrededor de B/5.00 y, obligadamente, tienen que venderla exclusivamente a dicha empresa a un precio más o menos de B/3.00. O sea, durante 10 años que dure el contrato de Morris, ¡nunca podrán tener ganancias! Y los activos (instalaciones) los traspasó a la Cooperativa el dirigente sindical por cerca de 10 millones de dólares y luego, una valorización descubrió que su verdadero rédito rondaba lo 20 millones. A esos dirigentes sindicales, como los funcionarios que se apropian del dinero del pueblo, no solo deberían castigarlos, sino exigirles que devuelvan el dinero malhabido.

Esos son los otros riesgos, la otra cara del sindicalismo que pareciera querer el poder, en el contexto de una era de progreso de cuantiosos contratos por la construcción del nuevo canal, por el auge de las inmobiliarias, porque Panamá ha tenido la suerte de convertirse en un oasis de América, donde se respira la paz y se tiene seguridad para la vida, contrario a las condiciones de guerra e inestabilidad de nuestros vecinos. Pero ¿qué ofrece a cambio el Suntracs? Un régimen salarial excelente para la comunidad obrera, se les acepta.

Solo falta que sean modelo de transparencia poniendo en internet (hasta el gobierno ahora lo hace), al alcance de todos, la administración de los recursos que aportan sus asociados y de los procedimientos para asignarlos. Mostrar eficiencia; más que "debe ser", rendir cuentas, que la comunidad y su propio gremio puedan verificar el cumplimiento de indicadores y los resultados de su gestión.

Solo así se puede unir a ustedes el que lo desee, por convencimiento, no por la fuerza. Porque se lo han ganado, vigilando eficazmente el cumplimiento de las reglas de seguridad industrial, para que no haya tantos muertos en el desempeño de su trabajo ; porque educan a su gente para mejorar su nivel de competencia , sus relaciones intrafamiliares, sus presupuestos y capacidad de ahorro, los hábitos perjudiciales para la salud, en fin, su comportamiento ciudadano.

En los seres humanos coexisten ambas fuerzas naturales: las biofílicas (hacia la vida), para construir y las necrofílicas (hacia la muerte), para destruir. Cada quien elige. Uno se eleva y supera o... se suicida. Paradójicamente, la naturaleza de su trabajo es la construcción, sin embargo, los métodos que están utilizando suenan más a destrucción.