Obreros proponen diálogo

JEAN MARCEL CHERY mchery@prensa.com En vísperas de una huelga nacional, una docena de organizaciones obreras, magisteriales, estudiantiles, cívicas, de jubilados y de trabajadores de la salud propuso públicamente ayer a la presidenta, Mireya Moscoso, entablar un diálogo “al más alto nivel” para tratar el cumplimiento de una docena de peticiones, que incluyen el respeto a la autonomía de la Caja de Seguro Social (CSS), y así evitar más acciones de fuerza.

Los organismos populares se han aglutinado en el denominado Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, el cual efectuó ayer una conferencia de prensa para reiterar la convocatoria a una huelga nacional de 24 horas –que se debe iniciar a las 12:00 a.m., de mañana, martes– y presentar la propuesta de diálogo a Moscoso.

El propósito de la huelga, según los organizadores, es evitar la privatización de la CSS y lograr el respeto de la autonomía de la Caja.

Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación de Profesores y vocero del Frente, dijo que las referidas organizaciones denominaron el paro laboral como la “huelga de la advertencia” y afirmó que su cancelación no es negociable.

No obstante, si la presidenta Moscoso acepta el llamado a discutir el pliego de 12 peticiones, se puede decidir no prolongar la huelga. Entre las principales peticiones está la restitución de Juan Jované en el cargo de director de la Caja, el establecimiento de una “efectiva autonomía” de esa entidad mediante la aprobación de una “propuesta popular” de reformas a la Ley Orgánica de la CSS y que no se persiga ni destituya a los funcionarios que participen en la huelga.

Rechazar cualquier mecanismo que lleve a la privatización de la CSS, como concesiones de servicios e individualización de las cuentas en sustitución del sistema solidario, y la “remoción inmediata” de Rodrigo Esquivel y Jaime Abad de los cargos de subdirector y asesor de seguridad, respectivamente, de la CSS, así como de los miembros de la junta directiva Erasmo Muñoz, Roberto Valencia y Eduardo Castañeda, quienes siendo representantes de gremios sindicales y magisteriales, apoyaron la remoción de Jované.