PRD no propicia golpe de Estado, dice Martín Torrijos

Martín Torrijos, secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que su partido no busca propiciar un “golpe de Estado” en contra del Gobierno.

El político agregó que el diálogo nacional que se mantiene con el Ejecutivo debió de estar enfocado en las necesidades del pueblo panameño, más que en el posible nombramiento de Winston Spadafora como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Así mismo se pronunció Rubén Arosemena, presidente de la Asamblea Legislativa y del Partido Popular (PP), al señalar que la principal preocupación del PRD y el PP es que haya un desequilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Yo le expresé a la presidenta [Mireya] Moscoso, con quien conversé anoche [en la noche del viernes], que este tipo de preocupaciones [sobre un posible golpe de Estado] no deben darse, pues no veo que haya esas condiciones ni ese interés de los legisladores o de ningún sector de la sociedad panameña”, dijo Arosemena.

“La señora presidenta sabe que no hay los votos; para hacer un juicio político se requieren dos tercios de los votos [del pleno legislativo] y nadie en este país tiene interés en que el orden constitucional se interrumpa o que la presidenta no termine su período [presidencial]; eso sería nefasto para el desarrollo del país y sería entrar nuevamente en el grupo de los países donde no hay futuro”, aseguró, agregando que el temor de la presidenta “es un temor infundado”.

Para Martín Torrijos, la presidenta Moscoso debe entender que la democracia implica un “sistema de balance”, en el que existe independencia entre los órganos del Estado, “y donde, como de hecho ocurre, la oposición puede sostener el control de la mayoría de la Asamblea Legislativa, y el Ejecutivo también tiene que ejercer su responsabilidad”.

Esto, advirtió Torrijos, no debe interpretarse como una violación del orden constitucional o como un golpe de Estado.

“Revivir los fantasmas del pasado yo creo que en nada contribuye a lo que todos aspiramos: a tener una nación con oportunidades para prosperar, en la que haya un clima de diálogo y de entendimiento; y más que hablar de individuos hay que hablar de la justicia en general, de una justicia que se debe caracterizar no solo por su imparcialidad, sino por mantener su independencia política”, dijo el dirigente del PRD.