Pacto de sensatez

REFLEXIóN.

Me han llegado rumores plausibles sobre la presión de ciertos médicos para que mi persona sea declarada no grata dentro del gremio. Si esto es cierto, asumiré el costo profesional sin emitir reclamación alguna. Cuando uno escribe con honestidad, defendiendo principios éticos propios y sin temor a represalias, resulta lógico que los adversarios ideológicos intenten desprestigiar mi opinión. Pensaba, sin embargo, que este tipo de estrategia era mayormente utilizada por políticos y por grupos de escasa tolerancia, pobre preparación académica y limitada madurez intelectual. Resulta entretenido percatarse que la capacidad de asombro persiste en todas los tramos etarios de nuestra efímera existencia.

Reitero mi posición. Considero inadmisible cualquier huelga médica, a menos que se proteste para defender intereses sanitarios básicos de nuestros pacientes. Esta posición no riñe en lo absoluto con las justas aspiraciones de la clase médica en relación a su estabilidad laboral, gravámenes a sus honorarios privados y autonomía administrativa del Seguro Social. No obstante, creo que estas peticiones deben formularse en la mesa del diálogo y defendidas por los propios dirigentes médicos y no a través de intermediarios con objetivos disímiles. Insisto en exhortar a los médicos a que reflexionen para que sus ideales e intereses no sean secuestrados por mentes intransigentes y agendas clandestinas. ¡Cuidado! Se está propiciando la gobernabilidad paralela de líderes sindicales y promoviendo, ante cualquier decisión presidencial, una desobediencia civil de impredecibles consecuencias. Así empezó Bolivia y seguramente ese país se enrumba al despeñadero social y al marasmo de sus instituciones democráticas.

No soy tan ingenuo para creer ciegamente en la buena voluntad del gobierno actual. La presencia de asesores PRD adictos de vomitiva recordación es repudiable. Pero la oportunidad para buscar una solución potable está servida y a través de múltiples observadores se puede garantizar la transparencia de la negociación. Estoy convencido que si El Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO) participa como frente común, seguirá su política de todo o nada, de no ceder ni un ápice y de prolongar indefinidamente el diálogo, tal y como sucedió durante años en los encuentros con el PNUD.

En relación a los partidos políticos de oposición, hago un llamado para generar un pacto de sensatez. El tema del Seguro Social es un asunto de Estado y resulta lamentable que se utilice para oportunismo electoral. Es cierto que el PRD también se equivocó al retirarse del diálogo por las reformas al Seguro Social durante la administración pasada pero ustedes no tienen que cometer los mismos errores. La seguridad social española se reformó de forma amigable y sin anarquía ciudadana, cuando en el Pacto de Toledo todas las agrupaciones políticas, profesionales y sindicales decidieron trabajar al unísono por su país y llegar a un razonable consenso. ¿Es que no tenemos la suficiente madurez mental para imitar lo que se hace en países más civilizados? Las reformas se necesitan para salvar al Seguro Social y todos debemos sacrificarnos.

Reflexionemos antes que sea demasiado tarde y la rebelión social se apodere de nuestro incipiente sistema democrático. Ojalá después no tengamos que lamentar nuestra insensatez.