Panamá y Argentina: historia de dos economías

Panamá y Argentina son dos países que tienen poco en común. El idioma y la ubicación continental eran hasta hace poco las similitudes más notorias. Desde hace 10 años la dolarización se puede añadir a la corta lista de semejanzas. Esto ha despertado temores de que Panamá, por tener el mismo techo de paja, pueda quemarse con el incendio argentino.

Pero hay diferencias importantes entre las dos economías, que impiden que Panamá sufra la tragedia de su vecino sureño.

La historia de la dolarización argentina empezó hace 10 años, cuando en medio de una violenta inflación el entonces presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo introdujeron un rígido sistema de paridad cambiaria. Este sistema es muy parecido al sistema monetario panameño. En Argentina la moneda oficial es el peso pero, al igual que el balboa panameño, tiene el mismo valor que el dólar y su circulación está restringida por la cantidad de dólares que hay en el país. Da lo mismo pagar con pesos o con dólares y es lo mismo deber 100 dólares que deber 100 pesos.

La economía argentina está limitada, por lo tanto, por la cantidad de dólares que recibe del extranjero, al igual que la panameña. Sus gobiernos no pueden aumentar la cantidad de monedas o billetes que circulan en el país, ni tampoco pueden manipular las tasas de interés, como lo hace con tanta frecuencia Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, aquí termina el parecido. En realidad, los gobiernos no manipulan las tasas de interés (manipulando así la cantidad de dinero que circula en la economía, pues a menores tasas de interés más préstamos pueden colocar los bancos). Solo los bancos centrales lo hacen. Panamá no tiene un banco central, Argentina sí. La razón por la que Argentina tiene un banco central es porque aún conserva el peso. Es lo que diferencia a una dolarización “total” de una paridad cambiaria.

El Banco Central argentino se ha comprometido a mantener la paridad entre el peso y el dólar. Para hacerlo debe respaldar cada peso que circula en la economía con un dólar en sus bóvedas. Unicamente de esa manera puede garantizar la paridad cambiaria, pues si alguien quiere cambiar su peso por un dólar tiene la certeza de que puede ir al Banco Central y cambiarlo de acuerdo con la paridad establecida.

La historia argentina se empezó a convertir en tragedia cuando por motivos externos (caída de la demanda externa de productos argentinos, subida de las tasas de interés en Estados Unidos, entre otras cosas) se redujo la cantidad de dinero que entra al país. Como el Banco Central de Argentina tiene la obligación de respaldar cada peso con un dólar, no solo debe aumentar sus reservas cuando aumenta la cantidad de pesos, sino también reducirlas cuando ocurre lo contrario.

Cuando el sector privado comenzó a tener problemas de liquidez, las limitaciones de la paridad cambiaria le impidieron al Banco Central inyectarle dinero. Lo que sucedió después era de esperarse: cuando la gente tiene menos dinero, gasta menos y la economía se deprime. Cuando se reducen los ingresos privados el Gobierno recauda menos impuestos, por lo que tuvo problemas para continuar sus pagos periódicos de deuda externa. Para contrarrestar esta situación, el Gobierno central trató de subir los impuestos y reducir sus gastos, pero con estas medidas solo agudizó la crisis.

La comunidad financiera internacional, que observaba todo lo que sucedía con atención, poco a poco fue aumentando su desconfianza en la capacidad del Gobierno argentino para pagar su deuda externa. En el mundo financiero la desconfianza se traduce en tasas de interés más altas, que terminaron de ahogar al sector privado.

Esa es la historia de Argentina. La historia de Panamá es diferente. Lo que hizo que la comunidad financiera internacional reaccionara con tanta velocidad y apremio a la crisis de Argentina no fue solo el temor de impago de su deuda, sino también el temor de una devaluación o de una “desdolarización”. La deuda argentina no es tan grande como para suscitar una reacción tan enérgica. Italia y Chile tienen, proporcionalmente, deudas más grandes que Argentina. Lo que le puso los pelos de punta a los inversionistas fue la posibilidad de que la crisis económica motivara un rechazo masivo a la dolarización, presionando al Gobierno argentino para que tire la paridad cambiaria por la borda y resucite el peso. De ocurrir algo así, el peso perdería inmediatamente su valor. El temor de los financistas internacionales no solo es que no les paguen, sino también que les paguen con dinero que vale menos.

En Panamá, en cambio, ni siquiera al compadre más patriótico se le ocurriría decir, aunque sea en pleno 3 de noviembre, que el Gobierno debe deshacerse del dólar para imprimir balboas. La comunidad financiera internacional lo sabe, por eso incluso en los momentos de mayor desconfianza hacia el Gobierno panameño, las tasas de interés en Panamá han sido más bajas que en otros países del área. Panamá tiene cosas más importantes de qué preocuparse –y que sigue ignorando–, que una extensión de la crisis argentina.