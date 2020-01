Panamá, un país administrado por rufianes

Edgar Salinas De Sedas Dejando de lado la época de la dictadura, por tratarse de un tema para nunca acabar, muchas son las denuncias de la corrupción vulgar con que se ha venido manejando este país en los últimos 13 años. Ultimamente estas denuncias han crecido en una medida exponencial; por ejemplo, el sistema judicial panameño es visto como el último lugar donde un individuo quisiera caer, ya que se percibe como una balanza que no se inclina precisamente hacia donde la ley lo establece, sino hacia el lado en que las conexiones estén mejormente pagadas. Por otra parte está el problema de la migración, ¿cómo es posible que aquí llegue un extranjero e inmediatamente se le premie con todos los documentos que decida solicitar o comprar, en un momento en que el desempleo es la nota característica del diario vivir? Algunos alegarán, “pero vea pues es que nosotros venimos a hacer el trabajo que ustedes no quieren”; ojalá se tratara únicamente de empleos informales, pero es que en casi todas las entidades estatales, incluyendo el Canal, cuentan con extranjeros dentro de sus nóminas, puestos que deberían ser ocupados por profesionales panameños. Y así sucesivamente podríamos seguir citando otro sinnúmero de bellezas como la sospechosa bondad con que el Gobierno trata a la constructora PYCSA; irregularidades en el manejo de actos públicos, salarios astronómicos en cada órgano del Estado, evasiones fiscales ignoradas, tarifas telefónicas y eléctricas letales impuestas indiscriminadamente, etc., que si alguien se tomará el tiempo de compilarlas, bien podría publicar una obra titulada “Crónicas anunciadas de la muerte de un país” o simplemente “Compendio de sinvergüenzuras de una democracia infante”.