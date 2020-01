Panamá y el terrorismo

Joaquín Suárez Imaginemos que no hubiesen existido las operaciones Causa Justa, Tormenta del Desierto, Fuerza Aliada en Kosovo y Paz Perdurable en Afganistán. Creyendo controlar el comercio mundial, la entrega (no reversión) del Canal se hubiera hecho a Castro, sus guerrillas y aliados de oriente. Con Kuwait como provincia iraquí, Sadam y Gadafi desde sus arenes de strippers ofrecidos a su amiguito (¿no Chavez quien soy?) pondrían el precio de la gasolina a sus antojos (el petróleo es la principal influencia de una crisis, no Wall Street). Con Milosevic como “nuevo Hitler” de Europa no hay nada que explicar y mucho menos con bin Laden como “líder mesiánico” de Asia.

Todas estas redes terroristas, muy disimuladas hasta los espías cubanos en el Comando Sur, condenados en el mes de diciembre, la mayoría a cadena perpetua y la que enfrenta hasta posible pena de muerte por espiar en el Pentágono (que tal los detalles de los planes de la inteligencia cubana revelados por el FBI sobre: cómo chantajear, sobornar, amenazar, etc. a cualquiera que estorbe sus redes en cualquier país).

A los enemigos del Imperio... de la ley como acertadamente les respondiera Bush a estos terroristas que se reparten el mundo creyendo sus locuras y que el resto del 90% de la humanidad, aunque no las crea, se la puede amenazar con el terror, tendrán siempre como obstáculo a la OTAN, sus nuevos y cada vez más aliados.

En Panamá, como sistemáticamente funciona en Latinoamérica, Cuba rige como lugarteniente regional con sus súbditos del reino del terror desde partidos políticos, medios de comunicación (por supuesto, mantener en la opinión que el directorio arnulfista, sus aliados, la institucionalidad y la democracia no sirven y Castro sí), legisladores o magistrados, precaristas improvisados, sectas, doctores (algún día decidirían quién vive y quién no, no tan disimuladamente como ahora), profesores (muy importante “educar” las nuevas generaciones) como si viviéramos en mil ochocien... perdón, mil novecien... disculpe dos mil.

Pero los preferidos por esta coalición terrorista mundial son los universitarios (en promedio con una década en la Universidad y como a la mitad de la carrera), que luchan por incorporar la carrera de vandalogía (que es la versión moderna de las guerrillas de Castro) para lograr viajar por el mundo y poder meterle una pedrada a algún presidente del G-8, que se juega la vida al reunirse frente a ellos por llevar riqueza, paz y libertad al tercer mundo, tratando de respetar los derechos humanos de estos vándalos, mientras estos solo piensan aprender a robar una curul estilo PRD, negociar la democracia como el PDC o asesinar como los grandes de los batallones “de la dignidad”.