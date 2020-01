En el local del restaurante que ocupa nuestro espacio de hoy quedaron en su momento el Corona de Oro y el Costa del Sol, en la Vía Transístmica.

Nos gustó la decoración, sencilla y agradable, pero con marcado tema mexicano. No puedo hablar del ambiente, ya que acudimos un mediodía en que el local aún no se había comenzado a llenar y cuando nos fuimos, tampoco detectamos movimiento. Como RDT fuma, nos sentamos en el área designada al lado del bar y proseguimos.

Presas de un hambre feroz, pedimos una orden de taquitos mixtos mientras poníamos el resto de nuestro pedido: pensé que era tácito el hecho de que se trataba de una orden mixta, y no de cuatro órdenes, de cuatro cada una. La salonera, nerviosa, nos explicó que era nueva. Finalmente, llegó una bandeja con cuatro tacos de tortilla de trigo suave, acompañados del guacamole y del pico de gallo de rigor: el de chicharrón con salsa verde estuvo maravilloso; el de puerco al pastor estuvo divino con sus trocitos de piña y nos encantó el de carne a la michoacana, que es simplemente bistec a la brasa (sí, con saborcito a carbón y todo). Pero el de camarones fue decepcionante, por la cantidad de sal que traía.

Los langostinos a la Pancho Villa que llegaron a continuación hubieran sido maravillosos, de haber sido posible percibir mejor lo que parecía un refrito al ajillo con cebollinas, chiles dulces y picantes y otras cosillas. Pero el impedimento no fue el chile, sino la cantidad desmesurada de sal, que por un momento me transportó a tiempos bíblicos, allí mismito donde Sara, la mujer de Lot, de pura curiosa miró hacia atrás a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra. Afortunadamente dejé mi curiosidad en casa ese día, porque no tuve ningún deseo de averiguar mi presión arterial tras comerme semejante salazón. Mucho mejor estuvo la quesadilla de queso con champiñones, a pesar de que estos últimos eran de lata, pero las enchiladas suizas defraudaron, ya que les hizo una tremenda falta la crema agria que equilibra la acidez de la salsa de tomate y la pesadez del queso, aplicado con igual abandono que la sal a los langostinos.

Además, pedimos un burrito de puerco, que aunque generosísimo, vino con puerco no-tan-liso, y me dio otro déjà vu —afortunadamente a tiempos más recientes, sólo a mi infancia— de una cocinera que no limpiaba bien la carne, y se me volvió a poner la piel de gallina con los gorditos y nervios. Definitivamente, no es lo mismo que el gordito que rodea a un buen T-bone, por ejemplo.

De postre probé un cheesecake que sí dio la talla. Probamos además las margaritas de la casa, muy sabrosas, y repasando la lista de bebidas nos percatamos de que tienen un gran surtido de tragos y, muy importante, de tequilas y cervezas. El servicio estuvo bastante errático: los yerros de la salonera los entiendo, por nueva en el oficio. Pero los de la cocina, que el dueño del local vino a justificar a la mesa (¡oh, cielos! ¿habrán descubierto mi identidad? le tendré que pedir el antifaz al Zorro) como producto de un gran evento que tenían en la noche, no me los compro. Aunque comprendo que nos hayan cobrado los langostinos porque ya nos habíamos servido y consumido casi la mitad de la orden cuando pedimos que los retiraran, no estoy muy segura de que, en vista del pésimo desempeño que habían tenido hasta el momento, haya sido prudente de su parte cobrar las margaritas que nos ofrecieron casi al final. Están en su derecho, pero ese derecho no garantiza que quiera una volver. Además, es inaceptable que no hayan podido cocinar bien para la única mesa ocupada. La estrella se las concedo únicamente por los taquitos. Dixit.