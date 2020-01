Parte de guerra del PRD: Dicky Reynolds O´Riley

LUCHA POLÍTICA

Las contiendas bélicas no tienen un ápice de romanticismo, buscan hacerse con el poder, doblegando al adversario con las técnicas de destrucción inventadas para esos menesteres, la guerra. Me dirán que esta fue una conflagración de palabras, un conflicto dialéctico y, por ende, la sangre no llegó al río. Nada más falaz. Nuestro hipotético escenario fue político, la escogencia del directorio del PRD. Los ataques de avanzada de los azules rindieron a generales y parte de la tropa de los rojos, otros se escondían en la retaguardia esperando la orden para una contraofensiva y los más osados esperaban morir con las botas puestas. Los había en franca retirada que más bien parecía una rendición maquillada. Los partes diarios se emitían con la finalidad de mantener la moral de los que luchaban y por partida doble bajársela al adversario. Una guerra sin cuartel cuyo único saldo de pérdidas es para aquellos que han intervenido en ella.

De lo que nunca se habla es de aquellos que auspician y patrocinan la guerra, los llamados “señores de la guerra”. Aquellos que facilitan las armas, los que condimentan el guiso de las intrigas para que la disputa sea cruenta y prolongada, con sus especialistas en los frentes mediáticos. Arman a los dos bandos para que la agresión sea continua y puedan optimizar los réditos de su malsana inversión.

Al final se convierten en árbitros y conciliadores. Lo que se ha dado en el PRD no es una fiesta democrática sino esa patética lucha de llaves y costalazos, no se distinguen rudos de técnicos. Sillas, piquetes en los ojos, limón, se aplican unos a otros. Restañar heridas es otra falacia, la naturaleza humana no está provista de los mecanismos del perdón y olvido después de haberse herido mutuamente. El que ha resultado vencedor se engalana con la derrota infligida, humilla al perdedor y lo somete con su soberbia si no es posible fusilarlo, lo desprecia como al peor de los parias. En este parte de guerra no están listados los caídos por “fuego amigo”. Es un mito aquello de que no solo hay malos perdedores sino también malos ganadores.

Esta guerra interna ha sido el preámbulo de la contienda “electoral” de 2014 en la que no se vislumbra respeto a los pactos o armisticios alcanzados en lo que se llamó una reorganización partidiaria. Los seguidores de la era Jurásica o del Caballo de Troya se convertirán en fuerzas antagónicas tan indisolubles como el agua y el aceite. De ello continuar, la mesa está servida para que se produzca una nueva deblacle y no se podrán eregir en rectores de la administración pública venidera. El desarme no habría sido sincero, puesto que se han dejado campos minados y utilizarán argumentos como “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, para socavar sus aspiraciones. De ello pueden dar fe los guardadores de la puerta de los conciliábulos donde se congregan los inversionistas políticos. Un nuevo espécimen de esta fauna, que como buitres engullirán sesos, corazones, entrañas, extremidades de aquellos que murieron, en sentido figurado, pensando que su sacrificio sería bueno para la causa que defendieron. No hay que olvidar que la política y la guerra son los semilleros en donde germinan las más bajas pasiones humanas.