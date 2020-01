Partidos políticos e independientes

14 DE SEPTIEMBRE. En el artículo del Dr. Carlos Iván Zúñiga, publicado el sábado 13 de septiembre, titulado: “Martinelli y los independientes”, el distinguido amigo examina lo que sucede en el país con los partidos políticos, y la aceptación del pueblo. Desde hace décadas se fragua una especie de repudio a la participación política partidista. Se esgrime todo tipo de señalamientos, algunos con sentido y otros carentes de contenido, pero la verdad es que en Panamá –como en casi toda América Latina– el desprestigio de dichas agrupaciones es cada vez mayor, porque son utilizadas como un medio para la realización de mezquinos intereses particulares, familiares y de grupo. Esto debilita lo que debería ser el pilar de una democracia. Los golpistas de 1968 señalaban que no se podía tolerar la forma antidemocrática como se escogía al presidente, diputados, alcaldes y otras figuras de representación popular, a través de los partidos políticos de aquella época; cuando se utilizaban, según ellos, métodos que reñían con la dignidad humana. Pregunto, ¿hemos avanzado en la elección de nuestras autoridades en comparación con las décadas pasadas, con los cambios en la constitución de los partidos? Desde luego que sí, principalmente en el manejo del proceso electoral, aunque falta por realizar algunas mejoras al respecto, no así en la constitución partidaria cuya formación es la misma. Tal como lo señala el Dr. Zúñiga, en Panamá la corriente antipartido no tiene acogida por ahora, pero queda claro que el panameño se inscribe por una variopinta concepción de lo que es un partido, pero no tiene claro su rol.

Gabriel A. Conte G.