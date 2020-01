Peladero en el arco seco: Arturo Rebollón

DEFORESTACIÓN

No es extraño encontrar todavía personas tercas, sobre todo en Azuero, que aseguran que la progresiva disminución de caudal de ríos no se debe a la deforestación, incluso he oído el argumento de que la sequía se debe a que los ríos y quebradas se ciegan, pero niegan la existencia de la erosión producida por la tala en las riberas de los ríos.

En estos lugares la deforestación, los patios de cascajo y tierra pelada es lo que han visto por generaciones y lo consideran natural. Este verano presagia ser uno de los más calientes que se ha sentido en el área, con cielos despejados y rayos ultravioletas que laceran la piel, donde los cocos tienen la mitad del contenido líquido, es necesario reunir a la gente pensante del área y tomar medidas ya no preventivas, sino correctivas a largo plazo y hacer de obligatorio cumplimiento de los terratenientes. En Azuero la tierra está muy repartida, predomina el minifundio, por lo que es muy difícil concienciar a la buena a tanta gente, y es allí donde las autoridades deben jugar su papel, consensuar alternativas de solución y comprometer a la población a cumplirlas y penalizar el desacato con severas penas, inclusive la expropiación. El concepto de ganadería extensiva dejó de ser una alternativa de producción viable, aquello del profanador de la tierra, arboricida debe ser una imagen del pasado, todos tienen que ser conscientes de que solo con medidas extremas se podría parar el deterioro de la tierra e intentar recuperar las condiciones del área y estar dispuestos a sacrificios y a abrir la mente: aceptar que las sequías progresivas de los ríos y quebradas son ocasionadas por la deforestación.

Todos los linderos de las propiedades deben reforestarse con árboles de follaje permanente para que en verano la sombra refresque el suelo y el aire que pasa a través de sus hojas.

Todos los cursos de los ríos y quebradas deben ser reforestados con árboles de follaje permanente y poblar al menos 10 metros del borde a ambos lados del cauce.

Establecer un programa de vigilancia satelital por finca como tienen en el programa del gusano barrenador, para monitorear el cumplimiento del compromiso.

Que el estado promueva la creación de viveros de frutales para sembrar y que provean un producto industrializable o mercadeable, los done para la primera reforestación con el compromiso del propietario de la finca, el siguiente año los que faltan los tendrá que reponer el productor a su costo y tendrá nuevamente la responsabilidad de cuidarlos, si durante un periodo de 3 años no se interesa por repoblar, la propiedad se hace candidata a expropiación o que la venda a quien adquiera el compromiso, si a los 5 años no ha realizado el compromiso, proceder a la expropiación y pagar solo el valor catastral y convertir toda la propiedad en área pública reforestada.

En el área también hay grandes latifundios de empresas azucareras, licoreras, grandes ganaderos, grandes arroceros que mantienen prácticas que se implementaron hace un siglo para esas producciones masivas, que tienen las mejores tierras bajas, que secan los acuíferos, y bajan el nivel freático de toda la región, se deben estudiar, consensuar y actuar para modificar sus métodos de producción. Esta gente siempre ha pasado agachada en la búsqueda de una solución al problema de las sequías, cuando son de los mayores causantes de la misma, por el gran consumo de agua en sus plantaciones. Esto es un problema de todos y todos tienen que intervenir en la solución para que sea viable.