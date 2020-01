Pequeñas bendiciones diarias que olvidamos

REFLEXIÓN

El verdadero motivo espiritual y religioso de la celebración decembrina desaparece bajo papeles de vivos colores, brillantes lazos y decoraciones luminosas. Al igual que todos, cargada de paquetes y después de un largo sábado de arrebato en las tiendas, tranques y cansancio, recibí un mensaje que me hizo detener y agradecerle a la vida todo lo que me ha dado y sigo disfrutando.

El mensaje titulado “Contemos nuestras bendiciones”, cortesía de Birdman Productions, Burlington, CT., y del cual hago una muy humilde adaptación al español, versa así.

Para muchos, la ilusión y la magia de la Navidad solo forman parte de las caritas felices y llenas de esperanza de los niños. Te invito a detenerte un instante y a recapturar la magia de la Navidad. Estas son algunas de las muchas bendiciones con las que contamos. Tenemos mucho que celebrar y por lo que estar agradecidos.

Si tienes comida para alimentarte, ropa para ponerte y un techo donde dormir, tienes más suerte que el 75% de las personas de este mundo; si tienes dinero en el banco, en tu cartera y monedas en alguna parte de tu casa, perteneces al 8% de los más ricos del mundo; si te levantaste hoy con más salud que enfermedad, eres más bendito que millones que no sobrevivirán esta semana; si nunca has experimentado el peligro de la batalla, la soledad de la prisión, la agonía de la tortura o el dolor del hambre, eres más afortunado que 500 millones de personas que sí la sufren; si puedes asistir a tu iglesia sin el miedo de ser amenazado, arrestado, torturado o matado, da las gracias porque hay 3 mil millones de personas que no pueden hacerlo.

Si tus padres aún viven y continúan casados, eres de las raras personas que disfrutan de esta suerte en el mundo; si afrontas la vida con una sonrisa y la frente en alto, eres más agradecido que muchos que pueden hacer lo mismo, pero no lo hacen; si los demás ven en ti una mano amiga, un regazo donde descansar o un hombro donde reclinar la cabeza, eres de los pocos que tienen la virtud de ofrecer apoyo espiritual; si has podido leer estas frases, sigues siendo más afortunado que 2 mil millones de personas que no han podido hacerlo.

¡Feliz Navidad, que la salud, el amor y la unión familiar los acompañen siempre!