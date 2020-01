Aristóloga Especial para La Prensa revista@prensa.com

Ya estando ahí, nos percatamos de que es más bien un bar de piqueos. Así que país donde fueres, hacer lo que vieres: primero nos sentamos al aire libre, pero luego nos trasladamos a un pequeño recinto con aire acondicionado, realmente simpático y acogedor (como un rancho, pero sin las boñigas de lagartija), con motivos muy tropicales.

Para comenzar, pedimos el Pixvae Sampler, ya que un sampler es, literalmente, un muestrario (hay que estirar el presupuesto, chicos), que viene con arañitas de calamar, alitas de pollo, taquitos y samosas. Lo primero que tengo que decir es que las alitas estuvieron de muerte lenta, con marcados acentos de miel de caña y jengibre y algo de sazón teriyaki. Las arañitas no son ni las mejores ni las peores que haya probado en mi vida, pero estuvieron muy bien acompañadas de una de las tres salsas que trae el plato, la tártara con pimientos morrones, limón, cebolla y un toque de pimentón de cayena. Este plato también trae samosas, que son unas empanaditas indias, rellenas de papas, vegetales, cebolla y curry, que a mí me gustaron más, pero no así a uno de mis RDT. Los taquitos estuvieron muy bien, y bien acompañados de la segunda salsa, un pico de gallo fresco que también hubiera podido combinar con las samosas. Una tercera salsa que traía el plato nos la comimos con unas yuquitas fritas y fue una verdadera sorpresa, ya que era básicamente una pasta de frijoles refritos con algo de melaza. No se me hubiera ocurrido la combinación, pero ya ven.

Acto seguido elegimos (y digo la, porque es una sola, partida en cuatro) de hongos frescos que nos gustó mucho, y que viene con pico de gallo y guacamole. Desafortunadamente, fue efímero su disfrute, y le siguió un plato llamado ”paleta de nuestras pinturas”, donde venían tres bolas tipo heladería, una de hummus, demasiado firme y falto de algún toque redentor de aceite de oliva o jugo de limón: no tenía la untuosidad que deleita en un hummus bien hecho. El segundo, llamado Portofino, sabía a queso crema con saborizante de paquetito, y el tercero, con tomates secos, básicamente sabía a mejunje de auto-stop, y pecó en el exceso de cheddar. Luego, como la otra RDT clamaba por pixbae (ojo que el nombre del restaurante es con uve) pedimos el Paté de Pixvae, nuevamente una bola tipo heladería, acompañada como los otros dos por panecitos de mini pita (que debieron tostar) y triángulos de tortilla de maíz, definitivamente superiores a los panecitos, pero que no redimieron el potingue de pixvae, que sabía a tarro.

Una característica del menú que me encantó fue la selección de seviches: corvina, camarones, calamares, pulpo, combinación o pixvae (no había), vienen normales o especiales, lo que comúnmente llamamos seviches glorificados. Pedimos el inglés de corvina, emperifollado con mayonesa, crema agria y cilantro y trocitos de pixbae, que estuvo estupendo. El de camarones gustó por una parte porque los camarones, sin ser langostinos, eran de buen tamaño, pero nos parecieron un poquito firmes para nuestro gusto. Pero malo, no. Venía sazonado con tomates frescos y un toque de ketchup y salsa inglesa, y fue un híbrido entre un coctel y un seviche. Los seviches vienen acompañados de galletitas. Finalmente, no sé si lo mejor de la noche fueron las alitas o el exotic platter, una cacerola de plátano verde con chorizo, pimentón, cebolla, culantro y crema de batir, ¡realmente espectacular!

Me partió el alma el segmento postres, ya que la chef Piad, cuyo talento para la repostería es enorme, se desluce con los postres mal guardados: un cake de nueces con cubierta de chocolate absolutamente espectacular (ya lo he probado, hecho por ella, en otra ocasión) llegó a la mesa con el fondo mojado de agua de alguna jarra que se derramó en la nevera, y no pudimos pasar del primer bocado. El baklava cheesecake, combinación que sonaba interesante, lo enviamos de vuelta tan pronto como al meterle el tenedor a la capa de filo, se me vino todo de un trinchazo, fofo como un pellejo inerte. Es una verdadera lástima, que por una vez que la oferta es más interesante, que por una vez que la chef tiene talento y esmero para la cocina de dulce, sufran sus creaciones de tal manera.

Sin embargo, tengo esperanzas de que la chef Michelle Piad (que no en vano es graduada de la escuela Cordon Bleu de París) corrija estos detalles por el camino (apenas tiene un mes de estar abierto el sitio), como tengo entendido que ha corregido otros, como el servicio, que no estuvo muy mal, considerando que el restaurante estaba totalmente lleno. Además de una lista de vinos modesta tanto en tamaño como calidad y precio, tienen toda una oferta de tragos exóticos, cervezas y cafés preparados, con precios razonables. Aunque la calificación parezca baja, no lo es si se considera la naturaleza informal del menú. Dixit.