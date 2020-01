Poder Judicial: clave del sistema democrático

REVISAR EL RECURSO HUMANO.

El artículo 2 de la Constitución Política señala que el poder público solo emana del pueblo y lo ejerce el Estado por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración, la cual es un concepto de sistema democrático de separación de poderes al que consideraba necesario Montesquieu, ya que si falla el Ejecutivo las realizaciones políticas pueden no ser adecuadas a las exigencias de un determinado momento, y en cuanto al Órgano Legislativo, el legislador –diputado– no debe regular las instituciones jurídicas de manera caprichosa, sino que deben adecuarse conforme la sociedad exija de aquella regulación, pero una vez ya creada la norma, viene la aplicación de la misma, cosa que ya no hace el legislador sino el juzgador –magistrados y jueces–; y para que dicha norma se cumpla el juzgador tiene que captar por medio de un procedimiento interpretativo el sentido de la misma, es decir, lo que la norma pretende, y cuyo desarrollo está constituido por la jurisprudencia. En este sentido, habría que preguntarnos ¿qué valor tiene la jurisprudencia? Así, un teórico del derecho la encajaría en las fuentes del derecho, y vería que por encima de la jurisprudencia está la costumbre y en un plano más superior la ley. Un práctico del derecho, que vive el derecho, diría lo mismo, pero añadiría que a la hora de aplicar la norma, es importante conocer las sentencias pronunciadas en casos similares. Por ello, un abogado en la defensa de un caso, al aplicar una norma nunca la deja sola, es decir, la acompaña de una serie de sentencias (jurisprudencia). De ahí que se diga que conocer leyes no es lo mismo que conocer derecho. Así, para el ciudadano común no le interesa los enunciados apriorísticos de un fallo, sino los resultados.

Sin embargo, cuando el pueblo se deprime o se entusiasma por los temas políticos olvida que ahí no radica la clave del asunto. Así, sin menospreciar la política, quien tiene la última palabra para decidir un asunto –muchas veces con matiz político– es el Poder Judicial, por lo que son muchos los que desconocen la gran importancia que tiene la fortaleza y credibilidad del Órgano Judicial panameño.

En este orden de ideas, consideramos que si falla el Poder Legislativo en la segregación de las leyes, estas pueden modificarse, pero en cuanto al Órgano Judicial, si el mismo falla es de enorme problema. Si la persona llega a desconfiar de la justicia significa que desaparece la garantía para el ciudadano. Este fallo representaría el ocaso y fin de un sistema democrático. Se puede vivir de muchas maneras, pero nunca sumido en la injusticia. El grave peligro de la justicia en cualquier país es su politización. Si la justicia llega a politizarse, pierde su independencia, principio básico sobre el cual descansa su naturaleza. Si la justicia llegase a servir a un partido político a medio plazo, significaría la destrucción de la justicia, de ese mismo partido y por supuesto del sistema democrático, pues estaríamos ante la ausencia de seguridad. Podemos pronosticar que podrá existir democracia en la medida en que exista justicia, que existan unos jueces que la hagan posible, de ahí que tengan una importancia que sobrepasa el quehacer normal en lo humano y que se enraiza casi en lo divino. De ahí que el buen hacer sea admirable. Más por su propia importancia podría acarrear una responsabilidad mayor.

Así, un Estado democrático podría funcionar mientras sus ciudadanos confíen en la justicia, sepan que puedan acudir a un juzgado y que allí encontrar la solución a su problema. Hay que darle al Poder Judicial la importancia que tiene y merece, pero no se olvide que para poder mantener esa credibilidad el propio Poder Judicial tendrá que revisar el recurso humano de que dispone, pues sería lástima que por una mala ortiga se perjudique a toda una cosecha. Hay que tener fe en la justicia porque es la clave del sistema democrático. Los que la dirigen tienen una misión importante: hacer posible que sigamos teniendo fe en ella, y que ojalá se pueda hacer una reforma constitucional para que exista en el futuro una autorregulación del Ejecutivo para la designación de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, tal como se hizo en el año 2005 y ahora recientemente, donde exista mayor participación ciudadana y los mismos estén expuesto a las críticas y objeciones, tal como lo estuvieron los nuevos magistrados Oydén Ortega Durán y Jerónimo Mejía, quienes son considerados, según la comunidad jurídica, como excelentes profesionales del derecho para cumplir con el rol que ahora les corresponde.