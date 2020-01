Populismo, un sistema sin futuro: Nelson Caballero Díaz

VENEZUELA

En diciembre de 2013 escribí un artículo, en este diario, que titulé: “Los peligros de un gobierno populista”. En el referido escrito señalé que el llamado “populismo” es un sistema de gobierno basado en las acciones clientelistas, de forma desesperada, para ganar popularidad y obtener apoyo electoral.

El contenido del artículo me lleva a reflexionar, ahora, sobre los hechos acaecidos en la hermana República de Venezuela, en donde se producen graves incidentes que han dejado una secuela de muertes, heridos, detenidos, daños a la propiedad, violación a los derechos humanos y limitaciones a la libertad de expresión.

En fin, ese país vive una difícil situación que lo tiene sumido en la incertidumbre social, económica y política, y que obligó a la llamada “guardia bolivariana” a reprimir a la población indefensa. A mi juicio, la experiencia político-económico-social fracasó. El “chavismo”, como doctrina y filosofía populista, no logró cambiar las estructuras que ellos llaman “capitalismo brutal”, por una que ofrezca mejores condiciones de vida, digna y decorosa, para la población marginada. Al contrario, el proyecto “populista” ha sido el caldo de cultivo para la corrupción y no satisface las exigencias de la clase obrera y campesina de una vida mejor.

El sistema ha funcionado en contra de los intereses populares, y la población experimenta condiciones de miseria y desesperación porque no encuentra respuestas a sus necesidades básicas, ante la escasez de artículos de primera necesidad y la falta de insumos para las pequeñas y grandes empresas. Estas reflexiones me llevan a plantear que el “estilo” populista de gobernar fracasó y no puede ser imitado por el Gobierno panameño.

El uso de los recursos del Estado para subsidiar medidas “populistas”, con el único propósito de ganar votos en un proceso electoral, brindar apoyo a los candidatos oficialistas, así como los ofrecimientos del actual gobierno orientados a propósitos electoreros, tiene un alto costo en las finanzas públicas. Su objetivo es mantenerse y preservar el poder.

En Panamá debemos aprender la lección del resto de países latinoamericanos que experimentan estilos semejantes de gobernar, porque son un peligro para la estabilidad institucional y la democracia. Sin duda alguna, en ellos, más temprano que tarde, también se producirán conflictos sociales y signos de violencia.

Hasta ahora, no conozco ningún sistema político y económico, fundamentado en las ideas “populistas”, que haya cambiado las estructuras injustas por otras que ofrezcan mejores condiciones de vida a la población marginada. Venezuela no ha sido la excepción, por esa razón, más vale que nos miremos en ese espejo.